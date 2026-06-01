Выпускников предупредили о новых схемах мошенничества перед ЕГЭ

Аферисты предлагают купить «страховку» за 1,5—2 тысячи рублей, обещая дать ответы на экзамен

Фото: Динар Фатыхов

Мошенники придумали новую схему обмана школьников перед экзаменами. Как рассказал RT доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко, аферисты действуют так: сначала предлагают купить «страховку» за 1,5—2 тысячи рублей, обещая дать ответы на экзамен. А за день до ЕГЭ присылают видео, где говорят, что передать ответы не получится, но можно купить «ускоренные видеокурсы от составителей КИМ» уже за 5 тысяч рублей.

Есть и другой способ обмана: мошенники размещают в интернете объявления о продаже ответов на экзамены. Они просят перевести деньги на карту, а потом либо ничего не присылают, либо отправляют бесполезные материалы. Иногда они даже начинают шантажировать учеников и их родителей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Петр Щербаченко отметил, что получить заранее экзаменационные задания невозможно. Их создают в специальных условиях под охраной, с видеонаблюдением и защитой от взлома. Материалы шифруют и отправляют в регионы автоматически.

Первый день основного периода Единого государственного экзамена в 2026 году, который стартовал 1 июня, прошел в штатном режиме, без технических сбоев и нарушений: экзамены по истории, литературе и химии состоялись организованно, а случаев утечки экзаменационных материалов зафиксировано не было.



Наталья Жирнова