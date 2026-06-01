Выпускников предупредили о новых схемах мошенничества перед ЕГЭ
Аферисты предлагают купить «страховку» за 1,5—2 тысячи рублей, обещая дать ответы на экзамен
Мошенники придумали новую схему обмана школьников перед экзаменами. Как рассказал RT доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко, аферисты действуют так: сначала предлагают купить «страховку» за 1,5—2 тысячи рублей, обещая дать ответы на экзамен. А за день до ЕГЭ присылают видео, где говорят, что передать ответы не получится, но можно купить «ускоренные видеокурсы от составителей КИМ» уже за 5 тысяч рублей.
Есть и другой способ обмана: мошенники размещают в интернете объявления о продаже ответов на экзамены. Они просят перевести деньги на карту, а потом либо ничего не присылают, либо отправляют бесполезные материалы. Иногда они даже начинают шантажировать учеников и их родителей.
Петр Щербаченко отметил, что получить заранее экзаменационные задания невозможно. Их создают в специальных условиях под охраной, с видеонаблюдением и защитой от взлома. Материалы шифруют и отправляют в регионы автоматически.
Первый день основного периода Единого государственного экзамена в 2026 году, который стартовал 1 июня, прошел в штатном режиме, без технических сбоев и нарушений: экзамены по истории, литературе и химии состоялись организованно, а случаев утечки экзаменационных материалов зафиксировано не было.
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