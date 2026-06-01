Правительство РФ разрешило использование иностранных судов во внутренних водах при дефиците флота

Суда других стран получили право осуществлять такие операции, как поисковые и спасательные работы, удаление затонувшего имущества и т. д.

Российское правительство приняло новое постановление, разрешающее использование судов под иностранным флагом во внутренних водах страны при отсутствии необходимых отечественных мощностей.

Согласно документу, иностранные суда получили право осуществлять различные важные операции, включая каботажное плавание, поисковые и спасательные работы, удаление затонувшего имущества, а также гидротехнические и подводно-технические операции. Действие правил распространяется на внутренние воды, исключительную экономическую зону и континентальный шельф РФ.

Рената Валеева / realnoevremya.ru

Для получения права на использование иностранного судна необходимо выполнение ряда условий. Главным требованием является отсутствие в российском флоте подходящих судов для выполнения указанных работ. Разрешение будет выдаваться Федеральным агентством морского и речного транспорта после согласования с ФСБ и Министерством обороны РФ на основании поданного заявления.



Наталья Жирнова