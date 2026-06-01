Путин поручил оказать поддержку семьям пострадавших после трагедии в Старобельске
По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, в больницах остаются семь пострадавших, один ребенок находится в крайне тяжелом состоянии
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших после удара по колледжу в Старобельске и поручил уделить максимальное внимание поддержке семей, столкнувшихся с трагедией. Об этом он заявил в ходе совещания в Кремле, посвященного мерам поддержки пострадавших и расследованию произошедшего.
Путин назвал событие кровавым преступлением и заявил, что виновные понесут наказание — по имеющимся данным, для атаки были использованы 16 беспилотников. Также он поручил обеспечить завершение учебного года для студентов колледжа.
— Знаю, что воспитанники Старобельского колледжа были переведены на дистанционный режим обучения. Все они должны завершить плановый учебный год, пройти аттестацию. А выпускники — получить дипломы, — заявил Путин.
По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, в больницах остаются семь пострадавших, один ребенок находится в крайне тяжелом состоянии. Напомним, что 24 мая число погибших при ударе по колледжу в Старобельске выросло до 21. Беспилотники атаковали территорию Старобельского колледжа Луганского педагогического университета в ночь на 22 мая.
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