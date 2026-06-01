МИД России вызвал поверенную в делах Литвы из-за угрозы советскому мемориалу

В министерстве напомнили литовской стороне, что уничтожение, повреждение или осквернение воинских захоронений является уголовно наказуемым деянием по закону России

1 июня в Министерство иностранных дел России была вызвана временная поверенная в делах Литвы Йовита Тубайте. Ей был заявлен протест в связи с новыми планами литовских властей по ликвидации захоронения советских солдат и офицеров, павших в боях за освобождение Литвы. Объектом планов стал мемориал, расположенный в городе Вевис.

— Подчеркнуто, что после российского демарша от 30 апреля с. г., связанного с аналогичными аморальными действиями Вильнюса в отношении захоронения в центре г. Шяуляй, злонамеренная кампания по осквернению останков погибших воинов в Литве продолжает набирать обороты, — сказано в официальном сообщении МИД РФ.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сообщается, что в очередной раз литовской стороне было указано, что уничтожение, повреждение или осквернение воинских захоронений, в том числе расположенных за рубежом, является уголовно наказуемым деянием в соответствии с законодательством России.

Наталья Жирнова