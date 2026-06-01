Новым и. о. главы Института международных отношений КФУ стал Айрат Каюмов

16:28, 01.06.2026

На этом посту он сменил Раиля Фахрутдинова

Фото: скриншот c сайта https://kpfu.ru

Ректор КФУ Ленар Сафин представил нового исполняющего обязанности директора Института международных отношений, истории и востоковедения — им стал Айрат Каюмов. На этом посту он сменил Раиля Фахрутдинова.

Новый и. о. главы института получил образование в Казанском государственном университете по специальности «правоведение». Также он окончил Казанский финансово-экономический институт по специальности «менеджмент».

Новый руководитель имеет значительный опыт работы: 27 лет в финансовой сфере и общий стаж более 40 лет.

Напомним, что сегодня в Нижнекамске назначили нового главврача перинатального центра — Марата Насыбуллина. Ранее он работал в медслужбе управления особой экономической зоны «Алабуга».

Наталья Жирнова

