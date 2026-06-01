Иранский депутат: Тегеран не ведет ядерные переговоры с Вашингтоном

Важным условием для начала любых переговоров иранский депутат назвал наличие гарантий выполнения сторонами взятых на себя обязательств

Иранский депутат Исмаил Коусари в беседе с RT прокомментировал текущую ситуацию в отношениях между Ираном и США. По его словам, в настоящее время стороны не ведут обсуждения по ядерной проблематике.

Парламентарий подчеркнул, что Тегеран не против проведения переговоров и даже готов к диалогу. Однако, по его мнению, в текущих условиях такие обсуждения не приведут к желаемым результатам. Коусари пояснил, что основная проблема заключается в позиции США и Израиля, которые, по его словам, стремятся исключительно к получению уступок от других стран.

Важным условием для начала любых переговоров иранский депутат назвал наличие гарантий выполнения сторонами взятых на себя обязательств.

Ранее военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи выступил с критикой политики США в отношении урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, президент США Дональд Трамп демонстрирует нежелание идти на дипломатическое урегулирование ситуации.

Наталья Жирнова