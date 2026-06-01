Начальник продовольственного управления Минобороны РФ арестован по обвинению в мошенничестве

Управление, которым руководит Виктор Таразевич, отвечает за организацию питания военнослужащих

Фото: Артем Дергунов

В отношении начальника продовольственного управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны полковника Виктора Таразевича возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает РБК.

Сообщается, что офицер был задержан 20 мая. По решению военного суда он заключен под стражу на два месяца — до 20 июля. Расследование уголовного дела находится в ведении Главного военного следственного управления СКР.

Сам обвиняемый не признает свою вину. За совершение преступления по части 4 статьи 159 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Продовольственное управление Минобороны, которым руководит Таразевич, отвечает за организацию питания военнослужащих. В обязанности подразделения входит обеспечение войск продуктами питания, разработка рационов, контроль качества продовольствия, а также управление работой военных складов, баз и хлебозаводов.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Напомним, что ранее должность замминистра обороны покинул Олег Савельев. Причина ухода — переход на другую работу.



Наталья Жирнова