Путин может посетить Казань в июне для участия в саммите Россия — АСЕАН

Вопрос его участия в мероприятии прорабатывается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Вопрос участия президента России Владимира Путина в саммите Россия — АСЕАН, который пройдет в июне в Казани, находится в стадии проработки. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, планы участия президента в мероприятии действительно рассматриваются. Песков подтвердил это, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Саммит Россия — АСЕАН запланирован на 18 июня 2026 года. В этом году Россия и страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии отмечают 30-летие отношений диалогового партнерства.

Наталья Жирнова