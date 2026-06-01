МИД России отреагировал на высылку российского консула из Румынии

В ответ на вопрос СМИ о возможных контрмерах Мария Захарова заявила, что недружественные действия Румынии не останутся без реакции со стороны России

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выступила с заявлением в ответ на действия румынских властей, которые объявили генерального консула России в Констанце персоной нон грата и отозвали согласие на функционирование российского консульского учреждения.

В ответ на вопрос СМИ о возможных контрмерах Мария Захарова заявила, что недружественные действия Румынии не останутся без реакции со стороны России. При этом конкретные ответные меры будут объявлены дополнительно.

Решение о высылке российского дипломата было принято после инцидента, произошедшего в городе Галац. В ночь на 29 мая в многоэтажный жилой дом врезался беспилотный летательный аппарат, после чего произошел взрыв и возник пожар. В результате происшествия пострадали два человека, а президент Румынии заявил, что этот БПЛА принадлежит России Позднее президент России Владимир Путин поставил под сомнение его суждение.

Наталья Жирнова