Общегородской школьный выпускной в Казани организуют за 18 миллионов рублей

В связи с проведением праздника в городе будут введены временные ограничения движения и парковки транспортных средств

Фото: Камиль Исмаилов

В Казани началась подготовка к проведению общегородского выпускного для школьников, который пройдет в июне. Комитет по делам детей и молодежи исполкома города опубликовал госконтракт на 18 миллионов рублей.

Напомним, что в связи с проведением праздника в Казани будут введены временные ограничения движения и парковки транспортных средств. Ограничения будут действовать с полуночи 24 июня до 12:00 26 июня на двух участках: на улице С. Хакима (от улицы Декабристов до улицы Абсалямова) и на улице Бондаренко (от улицы Солдатской до улицы С. Хакима).

Согласно техзаданию госзакупки, артисты, которые могут выступить на выпускном, должны петь в жанрах синти‑поп, поп‑рок, инди‑поп (или аналогичных с живым исполнением, синтезаторными партиями, гитарными аранжировками). Исполнитель контракта должен организовать выступления артистов, включая как минимум одного федерального исполнителя.

Наталья Жирнова