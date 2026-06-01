В Казани на три месяца ограничат движение по улице Подлужной
Ограничения связаны со строительством и реконструкцией кабельных линий электропередач
В Казани на три месяца будет перекрыто движение транспорта по улице Подлужной. Ограничения связаны со строительством и реконструкцией кабельных линий электропередач, сообщает мэрия города.
Перекрытие дорог будет действовать с 3 июня по 31 августа. Ограничения затронут несколько участков улицы Подлужной. В частности, движение будет затруднено в районе домов №41 и 39/1, а также возле зданий №50, 60 и 64.
Напомним, что улицу полностью перекроют с 2 по 6 июля в связи с проведением чемпионата России по велосипедному спорту.
Весь список адресов, по которым также ограничат движение, — в материале «Реального времени».
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