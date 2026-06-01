В Казани на три месяца ограничат движение по улице Подлужной

Ограничения связаны со строительством и реконструкцией кабельных линий электропередач

Фото: Артем Дергунов

В Казани на три месяца будет перекрыто движение транспорта по улице Подлужной. Ограничения связаны со строительством и реконструкцией кабельных линий электропередач, сообщает мэрия города.

Перекрытие дорог будет действовать с 3 июня по 31 августа. Ограничения затронут несколько участков улицы Подлужной. В частности, движение будет затруднено в районе домов №41 и 39/1, а также возле зданий №50, 60 и 64.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Напомним, что улицу полностью перекроют с 2 по 6 июля в связи с проведением чемпионата России по велосипедному спорту.

Весь список адресов, по которым также ограничат движение, — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова