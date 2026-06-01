Здания «Земская аптека» и «Дом Крупина» в Тетюшах продают за 1 рубль

Так, инвесторы получат возможность приобрести объекты, имеющие важное культурное и историческое значение для старинного города, с условием их реставрации

Два исторических здания в Тетюшах выставлены на торги за 1 рубль, сообщает Комитет РТ по охране ОКН. Так, инвесторы получат возможность приобрести объекты, имеющие важное культурное и историческое значение для старинного города, с условием их реставрации. Новый собственник обязан выполнить все реставрационные работы в соответствии с охранным обязательством в установленные сроки.

Первым объектом выступает «Дом П.Ф. Крупина» по адресу: улица Либкнехта, дом 23. Двухэтажный каменный особняк площадью 537,9 кв. метра был построен в конце XIX века Петром Федоровичем Крупиным — представителем известной купеческой династии. Владелец здания принимал активное участие в общественной жизни Тетюшей и занимал должность гласного местной городской думы.

Второй объект — «Земская аптека», расположенная по адресу: улица Свердлова, дом 13. Это одноэтажное кирпичное здание площадью 394,5 кв. метра с элементами эклектики, возведенное в 1885 году. Открытие аптеки сыграло заметную роль в развитии медицины в Тетюшах: учреждение имело право предоставлять малоимущим и крестьянам лекарства бесплатно или по льготной цене, что существенно повышало доступность медицинской помощи.

Напомним, что Тихвинская церковь и Успенская часовня в Казани могут получить статус памятников.

Наталья Жирнова