Общественный транспорт Казани будут дополнительно дезинфицировать

Председатель Комитета по транспорту Казани Айдар Абдулхаков призвал перевозчиков усилить профилактические меры безопасности.

В общественном транспорте будет усилен дезинфекционный режим. Будут применяться бактерицидные облучатели, установлены диспансеры для бесконтактной обработки рук антисептиками. Сотрудникам рекомендовано носить маски. Кроме этого сотрудников с симптомами вирусной инфекции не будут допускать к работе. После смены и высадки пассажиров рекомендовано проветривать салон и проводить влажную уборку и дезинфекцию всех поверхностей.

Кроме того, Роспотребнадзор должен сообщать о фактах прибытия в Татарстан сотрудников предприятий из КНР, Кореи, Ирана, Италии, где зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции.

Ранее Министерство образования и науки Татарстана сообщило об отмене выездных и массовых мероприятий в школах, колледжах и техникумах.

