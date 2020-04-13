Мэрия Казани прогнозирует ухудшение ситуации на рынке труда

Паника распространяется быстрее официальной информации

Каждый пациент с ОРВИ и пневмонией рассматривается как потенциальный пациент с COVID-19, на основании степени тяжести медики решают, как его лечить. Об этом рассказали в мэрии Казани на заседании расширенного Штаба по противодействию распространению коронавируса. В республике провели 24 тысячи исследований на COVID-19.

В Татарстане заболели коронавирусом 73 человека, выздоровели 17 пациентов. В Казани развернуто 1155 коек, в случае необходимости будет развернута в общей сложности 2051 койка. Сейчас под наблюдением на COVID-19 находятся 905 горожан, 6 тысяч казанцев уже покинули число «подозрительных» по вирусу.

Мэр Казани Ильсур Метшин поинтересовался, когда медработники, работающие с коронавирусными больными, получат обещанное денежное поощрение. Начальник Управления здравоохранения исполкома Казани Владимир Жаворонков ответил, что документация по надбавкам находится в работе, а текущую зарплату медики получат до 15 апреля.

Владимир Жаворонков сообщил, что документация по надбавкам находится в работе, а текущую зарплату медики получат до 15 апреля

— Видим, как разворачивается ситуация в мире. Обращаю внимание, что нужно руководствоваться профессиональным мнением вирусологов, эпидемиологов. В интернете панические настроения распространятся быстрее, чем официальная информация. Как говорил Черчилль: «Ложь успевает обойти полмира, пока правда надевает штаны». Жители города должны слышать мнения профессионалов, — обратился к коллегам глава Казани.

В два раза больше людей вышли на работу

— Даже когда снимутся ограничения, к вчерашнему дню не вернемся. Будет постепенное возвращение к активной жизни. Важны рекомендации Роспотребнадзора к тому моменту, когда появятся послабления и определенным категориям предприятий малого и среднего бизнеса можно будет приступать к работе. В то же время опыт Китая показывает, что есть вторая волна эпидемии. Необходимо городскому штабу обратить внимание на то, как завтра будут выполняться эти рекомендации, — подчеркнул Метшин, переходя к обсуждению городской экономики.

По состоянию на 10 апреля на учете по безработице зарегистрировано 4,3 тыс. человек, прирост за декаду составил 368 человек, констатировала и.о. директора Центра занятости населения Казани Гульнара Филиппова. В первом квартале высвобождено более 500 работников. Численность предполагаемых к увольнению в апреле — июне может составить более 1000 человек.

В службе занятости открыты 15 тысяч вакансий в сферах соцобеспечения, строительства, транспорта, торговли. Востребованы врачи, медсестры, менеджеры, инженеры, механики. Центры занятости приостановили личный прием граждан, служба работает дистанционно. С 30 марта по 8 апреля на трудоустройство казанцы подали более 1,5 тысячи заявлений, работу нашли 113 человек.

По состоянию на 10 апреля на учете по безработице зарегистрировано 4,3 тыс. человек, прирост за декаду составил 368 человек, констатировала и.о. директора Центра занятости населения Казани Гульнара Филиппова

Ежедневно на горячую линию исполкома поступают обращения от предпринимателей, которые жалуются на сложные условия для бизнеса. За неделю в мэрии приняли 127 звонков, рассказал замруководителя исполкома Ильдар Шакиров. При этом спикер отметил, что 74 тысячи горожан продолжают работать на этой неделе — и это вдвое больше по сравнению с прошлым понедельником. Шакиров пояснил, что «расширен список предприятий, имеющих право продолжать деятельность». Разрешена работа салонов сотовой связи, у которых есть отдельный вход. Казанцы могут заказывать доставку продуктов питания и блюд из магазинов и с предприятий общепита. Разрешена работа торговых площадок для реализации сезонной продукции и стройматериалов.

— Мониторинг ведется в 140 крупнейших организациях Казани общей численностью 125 тыс. человек. 67 предприятий работают в полном цикле, 59 компаний привлекают сотрудников для непрерывного производства. 14 полностью остановили работу. Казанские банки уже начали выдавать беспроцентные кредиты на зарплату. Могут рассчитывать на реструктуризацию кредитов компании, вошедшие в перечень наиболее пострадавших отраслей. За реструктуризацией кредитов обратились 15 предпринимателей в рамках городской программы льготного кредитования, — описал ситуацию Ильдар Шакиров.

— Ситуация на рынке труда контролируемая, но не нужно строить иллюзий. Ситуация значительно сложнее, чем представляется, и будет усугубляться. Прошу держать этот вопрос на контроле, — подчеркнул Метшин.

Строители не затянут сдачу объектов

Градоначальник отметил, что строительный сектор в Казани продолжает работать. «Это вопрос стабильности всего нашего города». В Казани введено 333 тыс. кв. метров жилья — 35% от плана, сообщил первый замруководителя исполкома Азат Нигматзянов. В этом году в столице Татарстана планируют ввести 960 тыс. кв. метров жилья, из них 174 тыс. кв. метров — по социальной ипотеке (10 жилых домов, где задействовано свыше 1 тыс. человек), 100 тыс. кв. м индивидуального и 680 тыс. кв. м многоквартирного жилья. 15 застройщиков возводят 87 жилых домов. На этих объектах работают еще более 7 тыс. человек. По словам Нигматзянова, предполагается, что жилье сдадут вовремя.

— На строительстве второго дома ЖК «Молодежный» по Ноксинскому спуску задействованы 20 человек, второго дома ЖК «МЧС» — 36 человек. По остальным домам ждем решения федерального фонда, — проинформировал спикер.

Как сообщил Нигматзянов, не остановлено строительство ни одного социального объекта, продолжается строительство по федеральным и республиканским программам

Не остановлено строительство ни одного социального объекта, продолжается строительство по федеральным и республиканским программам. «Минстрой и ГИСУ подтвердили, что объемы финансирования по ним будут сохранены», — отметил первый замруководителя исполкома.

В Казани строят пять школ почти на 6 тысяч учеников. Три школы на улицах Бондаренко, Назипа Жиганова, Бичурина сдадут в этом году. Еще две школы — в «Салават купере» и ЖК «Арт Сити» — введут в эксплуатацию к июню 2021 года. По федеральной программе «Демография» в этом году в Казани должны построить девять детских садов. Нигматзянов сообщил, что по республиканской программе возводят два футбольных манежа на улицах Чуйкова и Танковой. На всех этих объектах сейчас задействованы более 800 человек.

По графику идут работы по строительству КНС «Заречная», реконструкции биологических очистных сооружений, а также первого участка второй линии метро от станции Сахарова до Фучика — задействованы 146 человек.

— Наряду с работой крупных промышленных предприятий строительный комплекс всегда позволяет работать людям до девяти смежных профессий. Поэтому строительный комплекс, тот объем, который мы набрали, надеемся, позволит сохранить на плаву городскую экономику, — сказал Ильсур Метшин.

Выросло число убийств и грабежей

Ильсур Метшин отметил, что «в четверг и пятницу большое количество машин увидели на улицах города».

— Правоохранители проверили пребывание по месту жительства 334 казанцев, вернувшихся из-за рубежа. Составили 13 актов по фактам отсутствия граждан, находящихся на карантине, по месту жительства, пять актов — при повторном посещении, 305 лиц, находящихся за пределами РФ, изъявили желание вернуться в Казань, в соответствии с этим принимаются меры, — рассказал замначальника управления МВД по Казани Валерий Саматошенков.

Сотрудники полиции пресекли незаконный проезд для почти 20 тыс. автомобилей, рассказал замначальника управления МВД по Казани Валерий Саматошенков

Кроме того, в отношении 40 человек составили административные протоколы за невыполнение рекомендаций. За двое суток полицейские проверили свыше 1800 машин и 1200 граждан. Изъяли 13 справок работодателей. К административной ответственности привлекли 35 человек за невыполнение правил при угрозе ЧС, составили 197 протоколов за несоблюдение правил самоизоляции, из которых 53 уже рассмотрено в суде, штрафы составили до 15 тыс. рублей. Выявлено 60 несовершеннолетних на улицах без взрослых. В отношении родителей составлены административные протоколы. Сотрудники полиции пресекли незаконный проезд для почти 20 тыс. автомобилей.

Правоохранители ведут мониторинг интернета на предмет продажи контрафакта. 7 апреля задержан житель Казани, который незаконно реализовывал 50 литров антисептика для рук.

За время самоизоляции в Казани возросло число убийств и преступлений с причинением тяжкого вреда здоровью лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. Увеличилось число грабежей с 8 до 10—14 в неделю. В основном совершаются они в магазинах, предмет посягательства преступников — продукты питания и алкоголь.

Каждое третье преступление в городе — в сфере информационных технологий. Увеличилось число краж со счетов под предлогом моментального выигрыша с 2—3 случаев до 10 в неделю. «Под действия мошенников попадают аптеки. Звонят сотрудникам от имени заведующих с указанием о переводе денежных средств якобы на закупку товаров», — рассказал Валерий Саматошенков. Кроме того, мошенники и спекулянты наживаются на продаже масок.

Екатерина Аблаева, фото kzn.ru