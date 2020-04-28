Адвокат из Татарстана заявил в Следком на ВОЗ за запоздалую реакцию на пандемию СOVID-19

Казанский адвокат Лаврентий Сичинава считает, что сотрудники Всемирной организации здравоохранения проявили преступную халатность и слишком поздно объявили пандемию

Фото: Chen Junxia /Xinhua /globallookpress.com

Заявление о преступной халатности Всемирной организации здравоохранения направил в Следственный комитет России известный казанский адвокат Лаврентий Сичинава. По его мнению, сотрудники ВОЗ не оценили своевременно опасность вспышки коронавируса в Ухане и с запозданием объявили о пандемии, в результате чего мировое сообщество, включая Россию, упустило время для применения адекватных санитарных и карантинных мер. Подробности обращения — в материале «Реального времени».

«Прошу привлечь»



В заявлении, направленном Лаврентием Сичинавой в адрес председателя российского Следкома Александра Бастрыкина (имеется в распоряжении «Реального времени»), говорится, что ВОЗ еще в декабре была информирована китайскими властями о вспышке COVID-19, который вызывает смертельно опасную пневмонию. К 22 января ВОЗ располагала данными о том, что «провинция Хубэй в КНР, население которой составляет почти 60 млн человек, была полностью охвачена вспышкой вируса, а уже через два дня, 24 января, вирус был зафиксирован во всех административных образованиях Китая». По мнению адвоката, ВОЗ «неправильно отреагировала на обнаружение вируса, фактически занималась сокрытием подлинных масштабов заболевания, способствуя тем самым дальнейшему распространению инфекции по всему миру, включая территорию РФ».

Объявление пандемии лишь 11 марта, по мнению заявителя, очевидно запоздало, так как масштабы проблемы были ясны почти двумя месяцами ранее.

По мнению адвоката, ВОЗ «неправильно отреагировала на обнаружение вируса, фактически занималась сокрытием подлинных масштабов заболевания». Фото AFP

«Пандемия предусматривает совершенно иной характер проведения санитарных и карантинных мероприятий в целях предотвращения распространения инфекции… Они были приняты только с середины марта, после официального объявления, — указывает он. — Большое количество жертв, психологические травмы, связанные с разрушением обычного уклада жизни, потерей близких и родных, неопределенность в будущем причинили колоссальный вред всем жителям РФ».

Если бы пандемия была объявлена своевременно, пишет в своем заявлении Сичинава, то и меры по борьбе с распространением коронавируса в мире и в России были бы приняты значительно раньше, а распространение вируса не привело бы к таким ужасным последствиям.

Поскольку уголовное законодательство позволяет привлекать к уголовной ответственности иностранных граждан, совершивших общественно опасные деяния на территории РФ, казанский адвокат просит Следком России провести объективное и всестороннее расследование, «выявить и установить все обстоятельства преступной халатности сотрудников» ВОЗ и привлечь к уголовной ответственности при наличии оснований «лиц, персонально отвечающих за наступившие последствия».

«Последствия тяжелее, чем от сноса памятника маршалу Коневу»

— Обращаясь к председателю СК России, я надеюсь, что руководство СК проявит такую же оперативность, как при возбуждении уголовного дела по факту сноса памятника маршалу Коневу в Праге, — прокомментировал Лаврентий Сичинава свое заявление «Реальному времени». — Нисколько не ставя под сомнение законность возбуждения уголовного дела по поводу сноса памятника, я хотел бы подчеркнуть, что последствия халатности со стороны сотрудников ВОЗ оказались намного тяжелее, нежели чем при сносе памятника. Наверное, это нужно признать. В качестве примера можно было бы провести опрос населения о том, что известно гражданам о сносе памятника, с одной стороны, и о пандемии коронавируса, с другой стороны. Полагаю, результат такого опроса очевиден.

Он указал, что его заявление в Следком России основано на нормах уголовного законодательства РФ, предусматривающего возбуждение уголовного дела за совершение преступлений иностранными гражданами на территории иностранных государств, если эти деяния причинили вред РФ, ее гражданам, юридическим лицам:

— Тот вред, который причинен распространением вируса, трудно оценить, и, наверное, все мы еще долго будем пожинать плоды халатного отношения сотрудников ВОЗ к своим обязанностям. То, что имела место халатность, лично у меня не вызывает никаких сомнений, достаточно обратиться к хронологии событий, непосредственно Уставу ВОЗ, где четко прописаны обязанности и полномочия данной организации, и каждому станет понятно. Любому практикующему юристу это очевидно. И я, как практикующий юрист с почти 30-летним стажем, не вижу ни одного основания, которое мешало бы возбуждению уголовного дела. Все признаки состава преступления по ч. 3 ст. 293 УК РФ в данном случае налицо.

«Реальное время» обратилось в Следком России за комментарием по поводу заявления Лаврентия Сичинавы, по получении он будет опубликован.

На 28 апреля в республике зарегистрировано 697 случаев заражения, в том числе заболевание подтвердилось у 65 пациентов с подозрением на коронавирус.

Пик не пройден

В России На 28 апреля в России 93558 случаев заражения коронавирусом, 8456 человек выздоровели, 867 умерли, и пик заболеваемости не пройден.

В Татарстане первый случай заражения СОVID-19 был зарегистрирован 17 марта у прилетевшего в Казань гражданина Франции. На 28 апреля в республике зарегистрировано 697 случаев заражения, в том числе заболевание подтвердилось у 65 пациентов с подозрением на коронавирус. 75 человек с момента выявления первого заболевшего выздоровели. Один человек сегодня умер.

С 30 марта республика перешла на режим полной самоизоляции — на неопределенное время, «до стабилизации ситуации». Приостановлены межмуниципальные перевозки пассажиров и багажа, в связи с приостановлением деятельности на грани разорения оказались многие виды бизнеса, в частности, мелкие предприниматели и самозанятые.