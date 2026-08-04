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В Татарстане объявлен режим беспилотной опасности

04:01, 04.08.2026

Ограничения действуют с 03.36 мск

В Татарстане объявлен режим беспилотной опасности
Фото: скриншот приложения МЧС

На всей территории Татарстана объявлен режим беспилотной опасности. Информация опубликована в официальном приложении МЧС.

Ограничения действуют с 03.36 по московскому времени.

Аналогичный режим беспилотной опасности введен в соседних с Татарстаном Ульяновской и Самарской областях, а также в Чувашии.

Зульфат Шафигуллин

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