В Татарстане объявлен режим беспилотной опасности
Ограничения действуют с 03.36 мск
На всей территории Татарстана объявлен режим беспилотной опасности. Информация опубликована в официальном приложении МЧС.
Ограничения действуют с 03.36 по московскому времени.
Аналогичный режим беспилотной опасности введен в соседних с Татарстаном Ульяновской и Самарской областях, а также в Чувашии.
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