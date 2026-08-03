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Происшествия

На логистическом объекте Wildberries во Владимирской области после атаки вспыхнул пожар

08:09, 03.08.2026

Предварительно, пострадавших нет

На логистическом объекте Wildberries во Владимирской области после атаки вспыхнул пожар
Фото: Максим Платонов

На складском комплексе Wildberries во Владимирской области после атаки вспыхнул пожар. Предварительно, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе RWB.

— Из-за атаки на логистическом объекте компании во Владимирской области возникло возгорание. Люди эвакуированы. На месте работают пожарные расчеты. Предварительно, пострадавших нет, — говорится в сообщении.

Логистические цепочки перестроены. Прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах, заверили в пресс-службе.

Напомним, это не первый раз, когда объект Wildberries подвергается атаке. На прошлой неделе атаку беспилотника отразили в Зеленодольске. Вчера загорелся склад в Самарской области, несколькими днями раньше — в Волгограде.

Галия Гарифуллина

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Происшествия

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