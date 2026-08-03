Число погибших при атаке БПЛА в Архипо-Осиповке выросло до шести
Около 40 человек пострадали, 17 доставлены в больницы
В поселке Архипо-Осиповка под Геленджиком число погибших в результате атаки беспилотника выросло до шести человек. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
— Трое из них — дети. В этот очень тяжелый момент выражаю искренние соболезнования родным и близким, — написал он в социальных сетях.
По его данным, пострадало около 40 человек. 17 из них госпитализированы в медучреждения Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа.
Ранее сообщалось о четырех погибших, в том числе одном ребенке.
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