В промзоне Уфы возник пожар после атаки беспилотников

Глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил о массированной атаке на регион

В промзоне Уфы возник пожар на одном из объектов после атаки беспилотников. Об этом заявил губернатор Башкортостана Радий Хабиров.

В ночные и утренние часы Башкирия подверглась массированной атаке БПЛА, над территорией региона сбито 25 беспилотников.

— Отразили еще одну массированную атаку беспилотников на предприятия республики. Силами Минобороны, охраны предприятий и мобильных огневых групп «БАРСа» сбиты 25 БПЛА. Пострадавших нет, — написал Хабиров в своих соцсетях.

взято с сайта kremlin.ru

Накануне 1 августа в Башкортостане отчитались об отражении удара дронов. Обломки сбитого дрона упали на территорию промзоны в Уфе, где возникло задымление.

Напомним, сегодня стало известно о возгорании на территории склада Wildberries в Самарской области после атаки БПЛА на регион. Всего за ночь над Россией сбили более 600 беспилотников.

Зульфат Шафигуллин