В ресторане в центре Москвы произошел взрыв: детали происшествия

В Информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) сообщили первые подробности взрыва

В Москве в 19:55 мск произошел подрыв самодельного взрывного устройства (СВУ) в ресторане на Кудринской площади. По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), инцидент случился при попытке неустановленной женщины пронести бомбу внутрь заведения.

В результате взрыва погибли трое: женщина, предположительно принесшая СВУ, охранник ресторана, не пустивший ее в помещение, а также один из посетителей. Ранения различной степени тяжести получил 21 человек.

Взрыв прогремел у входа в заведение после того, как охрана заблокировала проход подозреваемой. Основная сила ударной волны пришлась на входную группу и прилегающую летнюю веранду.

По данным «Коммерсанта», следователи ГСУ СКР расследуют происшествие как преступление террористической направленности. По предварительной информации, целью атаки могли быть высокопоставленные гости мероприятия, запланированного в ресторане.

Ранее в конце июля в ФСБ отчитались о ликвидации агента, готовившего теракт на промышленном предприятии на Урале.

Зульфат Шафигуллин