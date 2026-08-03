Силы ПВО за ночь сбили 131 украинский БПЛА

Беспилотники уничтожили над 11 регионами России

Фото: Динар Фатыхов

Средства противовоздушной обороны России за ночь успешно уничтожили 131 украинский беспилотник, сообщило Минобороны РФ.

— В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 2 августа т. г. до 7.00 мск 3 августа т.г. дежурными силами ПВО перехвачен и уничтожен 131 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — говорится в сообщении.

БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тульской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваторией Черного моря.

Никита Егоров