В Татарстане выявили 70 случаев COVID-19

В Татарстане подтверждено 70 новых случаев коронавирусной инфекции за последние сутки.

Таким образом, число новых подтвержденных случаев в республике достигло 632. 75 пациентов выздоровели, летальных случаев нет.

Напомним, в Казани по итогам недели 249 человек лечатся от COVID-19, неделю назад было 103 пациента.



За последние сутки в России зафиксировано 6 198 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число случаев достигло 87 147. Из них 7 346 пациентов уже выздоровели, 794 случая завершились летальным исходом.

