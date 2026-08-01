04 авг 2026

Online-конференция с Ириной Купряхиной — председателем Правления СПТЛ РТ, генеральным директором ООО «Швейная мастерская «Ирэн»

Online-конференция с Ириной Купряхиной — председателем Правления СПТЛ РТ, генеральным директором ООО «Швейная мастерская «Ирэн»

4 августа в 11:00 на вопросы редакции интернет-газеты «Реальное время» ответит Ирина Купряхина — председатель Правления СПТЛ РТ, генеральный директор ООО «Швейная мастерская «Ирэн».

Поговорим о том, что представляет собой ГОСТ на школьную форму в России, насколько такая форма удобна для детей, подъемна ли для родителей. О том, есть ли на рынке достаточное количество качественных тканей для ее пошива и кто обладает соответствующими компетенциями. О том, как сегодня живет швейная промышленность и с какими вызовами сталкивается.

Календарь

Все мероприятия