В Самарской области загорелся склад Wildberries после атаки БПЛА
Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев, и подтвердили в пресс-службе компании
В Самарской области загорелся склад Wildberries после ночной атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев, и подтвердили в пресс-службе компании.
По предварительным данным, пострадавших в результате атаки БПЛА нет. Компания объявила о перестроении логистических цепочек доставки и отгрузки грузов.
— Из-за атаки на логистическом объекте компании в Самарской области возникло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. Предварительно, пострадавших нет, — заявили в пресс-службе компании.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подтвердил информацию об атаке БПЛА на объект Wildberries. Глава региона призвал жителей не распространять кадры с места происшествия.
Напомним, ранее угроза атаки БПЛА была объявлена в шести городах Закамья Татарстана.
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