В Самарской области загорелся склад Wildberries после атаки БПЛА

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев, и подтвердили в пресс-службе компании

Фото: Максим Платонов

В Самарской области загорелся склад Wildberries после ночной атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев, и подтвердили в пресс-службе компании.

По предварительным данным, пострадавших в результате атаки БПЛА нет. Компания объявила о перестроении логистических цепочек доставки и отгрузки грузов.

— Из-за атаки на логистическом объекте компании в Самарской области возникло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. Предварительно, пострадавших нет, — заявили в пресс-службе компании.



Максим Платонов / realnoevremya.ru

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подтвердил информацию об атаке БПЛА на объект Wildberries. Глава региона призвал жителей не распространять кадры с места происшествия.

Напомним, ранее угроза атаки БПЛА была объявлена в шести городах Закамья Татарстана.

Зульфат Шафигуллин