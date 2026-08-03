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На трассе Казань — Ульяновск загорелась фура

18:50, 03.08.2026

Пожарные ликвидировали возгорание, пострадавших нет

На трассе Казань — Ульяновск загорелась фура
Фото: Максим Платонов

На трассе Р-241 Казань — Ульяновск в Верхнеуслонском районе Татарстана загорелся грузовой автомобиль, сообщили в ГУ МЧС по республике. Из-за пожара на дороге образовался затор.

Инцидент произошел возле села Русское Бурнашево. Загорелась кабина большегруза. Прицеп-цистерна, в котором ранее перевозили дизельное топливо, в момент происшествия был пустым.

Пожарные ликвидировали возгорание. По предварительным данным, никто не пострадал. Движение на участке затруднено в обе стороны, пробка растянулась на 3 км.

Раннее на выезде из Казани на трассе М-7 произошло три аварии, в результате которых образовалась пробка длиной 4,5 км.

Вадим Вахрушев

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