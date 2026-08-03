На трассе Казань — Ульяновск загорелась фура
Пожарные ликвидировали возгорание, пострадавших нет
На трассе Р-241 Казань — Ульяновск в Верхнеуслонском районе Татарстана загорелся грузовой автомобиль, сообщили в ГУ МЧС по республике. Из-за пожара на дороге образовался затор.
Инцидент произошел возле села Русское Бурнашево. Загорелась кабина большегруза. Прицеп-цистерна, в котором ранее перевозили дизельное топливо, в момент происшествия был пустым.
Пожарные ликвидировали возгорание. По предварительным данным, никто не пострадал. Движение на участке затруднено в обе стороны, пробка растянулась на 3 км.
Раннее на выезде из Казани на трассе М-7 произошло три аварии, в результате которых образовалась пробка длиной 4,5 км.
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