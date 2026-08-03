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Состояние раненых при атаке БПЛА в Удмуртии оценивается как тяжелое

20:02, 03.08.2026

Медики провели операции

Состояние раненых при атаке БПЛА в Удмуртии оценивается как тяжелое
Фото: Динар Фатыхов

В Удмуртии пострадавшим девушкам, которых задело при атаке беспилотников, провели операции. Их состояние медики оценивают как тяжелое, сообщил региональный Минздрав.

— Операции проведены, состояние тяжелое, — рассказала пресс-служба.

Ранее в Удмуртии в результате атаки беспилотника погибли три человека, еще двое пострадали.

Вадим Вахрушев

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