Состояние раненых при атаке БПЛА в Удмуртии оценивается как тяжелое
Медики провели операции
В Удмуртии пострадавшим девушкам, которых задело при атаке беспилотников, провели операции. Их состояние медики оценивают как тяжелое, сообщил региональный Минздрав.
— Операции проведены, состояние тяжелое, — рассказала пресс-служба.
Ранее в Удмуртии в результате атаки беспилотника погибли три человека, еще двое пострадали.
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