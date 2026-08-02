В соседней с Татарстаном Удмуртии БПЛА атаковали автомобиль

Три человека погибли, двое ранены, сообщила врио региона Ольга Абрамова

В соседней с Татарстаном Удмуртии вражеские БПЛА атаковали автомобиль. Об этом сообщила врио региона Ольга Абрамова.

Днем над Удмуртией было сбито два украинских беспилотника, один из БПЛА атаковал гражданский автомобиль. В результате происшествия три человека погибли, двое ранены.

— Чудовищное в своей бессмысленности действие — эти люди точно не являлись военной целью. На месте работают все оперативные службы. Пострадавшим оказывают необходимую помощь. Искренние соболезнования родным и близким погибших. Берегите себя и своих близких, — написала в своих соцсетях Абрамова.

Удары беспилотников в Удмуртии продолжаются уже несколько дней. Ранее БПЛА поразили логистический центр Wildberries в Сарапуле Удмуртской Республики. В результате атаки на регион на днях погиб человек.

Напомним, сегодня после атак БПЛА произошли возгорания на территории склада Wildberries в Самарской области и в промзоне Уфы в Башкортостане. Всего за ночь над Россией сбили более 600 беспилотников.

Зульфат Шафигуллин