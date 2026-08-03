Из Геленджика в Краснодар эвакуируют ребенка, пострадавшего от атаки дронов

Всего помощь оказывается 18 пострадавшим

Один из детей, пострадавших при атаке БПЛА в Архипо-Осиповке, будет переведен из Геленджика в Областную детскую клиническую больницу Краснодара. Об этом сообщил главный врач городской больницы Сергей Ермаков.

— В городской больнице Геленджика помощь оказывается 18 пострадавшим, которые были госпитализированы в травматологическое и хирургическое отделение. Из них трое детей, — сказал врач на видеозаписи в социальных сетях главы Геленджика Алексея Богодистова.

Ранее сообщалось, что в результате падения обломков беспилотника в Архипо-Осиповке под Геленджиком погибли семь человек, в том числе трое детей. Всего пострадали около 40 человек: 21 госпитализирован, 19 получили амбулаторную помощь.

Вадим Вахрушев