Жительницу Татарстана осудили условно за нападение с шампуром на полицейского
28-летняя жительница Черемшана признана виновной
28-летняя жительница села Черемшан предстала перед судом по обвинению в угрозе убийством, оскорблении представителя власти и применении насилия к полицейскому.
— Дамочка нанесла стражу порядка два удара шампуром по лицу, а также пять ударов по рукам, — сообщает прокуратура Татарстана.
Инцидент произошел ночью 17 января 2026 года. Пьяная женщина находилась на веранде дома бывшего мужа, замахнулась на него металлическим шампуром и угрожала убийством. Мужчина вызвал полицейских.
Прибывшие сотрудники потребовали прекратить хулиганские действия и проехать в больницу для освидетельствования. Несмотря на сопротивление, ее доставили в медучреждение.
В суде подсудимая признала вину и раскаялась. Суд назначил ей один год лишения свободы условно. Ранее в Казани перед судом предстали двое обвиняемых по делу о подготовке вымогательства.
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