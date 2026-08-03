Жительницу Татарстана осудили условно за нападение с шампуром на полицейского

28-летняя жительница Черемшана признана виновной

Фото: Динар Фатыхов

28-летняя жительница села Черемшан предстала перед судом по обвинению в угрозе убийством, оскорблении представителя власти и применении насилия к полицейскому.

— Дамочка нанесла стражу порядка два удара шампуром по лицу, а также пять ударов по рукам, — сообщает прокуратура Татарстана.

Инцидент произошел ночью 17 января 2026 года. Пьяная женщина находилась на веранде дома бывшего мужа, замахнулась на него металлическим шампуром и угрожала убийством. Мужчина вызвал полицейских.

Прибывшие сотрудники потребовали прекратить хулиганские действия и проехать в больницу для освидетельствования. Несмотря на сопротивление, ее доставили в медучреждение.

В суде подсудимая признала вину и раскаялась. Суд назначил ей один год лишения свободы условно. Ранее в Казани перед судом предстали двое обвиняемых по делу о подготовке вымогательства.

Вадим Вахрушев