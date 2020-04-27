Таисия Коновалова: играла на флейте, жила на острове, долго решалась на переход в Казань

Интервью с новичком женского волейбольного «Динамо»

Досрочно завершившийся из-за пандемии женский волейбольный сезон стал для «Динамо-Казань» довольно успешным. Команда выиграла и Кубок России, и чемпионат и в следующем году вернется в Лигу чемпионов. Практически со всеми ключевыми игроками уже продлены контракты, а в середине апреля было объявлено и о первом новичке «динамовок». 23-летняя центральная блокирующая Таисия Коновалова провела отличный сезон в «Сахалине» и теперь переезжает в Казань. О том, как непросто далось решение о смене спортивной прописки, о своих чертах характера, учебе в музыкальной школе, росте, совместных тренировках мужчин и женщин, самоизоляции и многом другом — в интервью Коноваловой «Реальному времени».

«В детстве меня больше интересовал баскетбол»

— Таисия, расскажите, как проходит ваша самоизоляция. В каком городе?

— Сейчас я в Хакасии со своим молодым человеком. Самоизоляция для меня проходит довольно спокойно, я люблю проводить время дома. В городе нет такой строгой изоляции, можно спокойно дойти до магазина, немного погулять. Но все же стараемся далеко от дома не уходить и избегать людных мест. Дома смотрим фильмы, сериалы, играем в приставку. Хочу найти какое-нибудь полезное занятие, например, курсы для саморазвития, но пока на это нет времени.

Практически каждый день тренируюсь, из клуба присылают различные программы, упражнения.

— Когда вы поняли, что ситуация с коронавирусом действительно серьезная? И, на ваш взгляд, как долго это все еще продлится?

— Примерно в конце февраля хоккеистам из структуры ПСК «Сахалин» отменили выезд в Южную Корею на финал. Команды так и не выявили чемпиона и сезон закончили досрочно. Тогда стало понятно, что ситуация серьезная, и она уже где-то близко к остальным видам спорта.



Сложно сказать, как долго это продлится. Все зависит от сознательности людей. Надеюсь, все нормализуется как можно скорее.

— Как состоялся ваш переход в «Динамо-Казань». Долго ли шли переговоры?

— Вопрос перехода был для меня довольно сложным, и я долго решалась. Еще в сезоне, после игры с Казанью, ко мне подошли тренеры, поинтересовались моими дальнейшими планами и, если можно так сказать, проявили интерес. Потом связывались уже через агента.



Для меня было важно понять, готова ли я к команде такого уровня, смогу ли принести пользу. Но я решилась. Я хочу быть игроком «Динамо-Казань».

Фото vk.com/vcdinamokazan

Для меня было важно понять, готова ли я к команде такого уровня, смогу ли принести пользу

— Как вы пришли в волейбол? Действительно ли до 13 лет и не думали, что станете профессиональной волейболисткой?

— В детстве меня больше интересовала другая игра с мячом — баскетбол. Смотрела с папой матчи. Насколько я помню, даже ходили на несколько игр тамбовского «ТГУ-Баскет». В общем, всерьез думала пойти в баскетбол, даже на пару тренировок попала. Но родители сказали, что для девочки этот вид спорта не совсем подходящий, и предложили альтернативу — волейбол.

Точно не помню, думаю, мне было лет 10—11, когда я попала в волейбольную секцию. Тогда я воспринимала это как занятия для общего развития, меня больше волновала учеба. Со временем на тренировках стало что-то получаться, появлялся интерес. По росту я перегнала всех сверстников. Когда мне исполнилось 13 лет, мы переехали в Москву, меня отдали в спортшколу, и я стала заниматься практически каждый день. Именно тогда мои занятия спортом стали приобретать более серьезный характер.

— Тамбов, «Динамо» (Москва), «Спарта» (Нижний Новгород), «Динамо-Метар» (Челябинск), «Сахалин». Охарактеризуйте коротко каждый из этапов карьеры в этих клубах.

— Тамбов — знакомство с игрой. Московское «Динамо» — там выступление за молодежку для меня чередовалось с играми за команду Высшей лиги Б «СДЮШОР 65 Ника». Это был переход от детских соревнований к более взрослым. Примерно в это время я выступала за молодежную сборную России. Игр было очень много, начала приобретать опыт.

Нижегородская «Спарта» — переход на новый уровень. Игр стало меньше, но они стали ценнее, обдуманнее, сложнее. Первый опыт работы с иностранными игроками и тренерами. В этом клубе я действительно получила много.

Челябинский «Динамо-Метар» — было сложно психологически. После молодого иностранного специалиста, с которым мы были на одной волне, я попала к тренеру старой закалки с совершенно другим взглядом на волейбол. Но и у него было что почерпнуть. У нас была сплоченная команда, и мы помогали друг другу в тот непростой сезон. Невзирая на результат, воспоминания положительные. Я стала сильнее.

«Сахалин» — пока что самый успешный и спокойный сезон. Если коротко — там я кайфовала.

Фото wikipedia.org

Сахалин — необычное место. Красивая природа, бухты, заливы... Вдоволь наелись морепродуктами, хотя в целом провели на острове всего около трех месяцев за весь сезон. Наверное, это и есть основной минус

Сахалин, Казань, игра на блоке

— Сахалин — довольно необычное место в России. Как жилось на острове и в чем были основные плюсы и минусы проживания там?

— Действительно, Сахалин — необычное место. Красивая природа, бухты, заливы... Вдоволь наелись морепродуктов, хотя в целом провели на острове всего около трех месяцев за весь сезон. Наверное, это и есть основной минус, так как все остальное время мы находились в постоянных разъездах и жили буквально на чемоданах — неделю в одном месте, две — в другом. Потом еще где-то.

— Ранее за «Динамо-Казань» играла связующая Елена Новик, с которой вы в этом сезоне пересекались в «Сахалине». Обсуждали, может быть, с ней переход в Казань?

— Лена очень хорошо отзывалась о «Динамо-Казань». Говорила: «Если есть шанс, почему бы не попробовать. Ты точно ничего не потеряешь, а только приобретешь».

— Та же Новик приходила в Казань из «Сахалина», но прочно осела в запасе, а через год вернулась на остров. Нет у вас опасения такого варианта развития событий? Или с руководством и тренерами «Динамо» есть договоренность относительно вашей роли в команде, и она вас полностью устраивает?

— Все может быть. Место в составе или определенное количество игрового времени никто не может гарантировать. Ты должен работать и доказывать, что достоин быть на площадке.

— Что можете рассказать о Казани? Что запомнилось, когда ранее бывали здесь?

— Казань запомнилась своей чистотой и аккуратностью. Времени гулять по городу никогда особо не было, но даже вне центра пройтись до магазина было приятно. Надеюсь, в следующем сезоне будет время посетить татарстанские достопримечательности.

— У вас довольно приличная статистика в прошедшем чемпионате и на блоке, и на подаче, и по коэффициенту полезности. Как часто смотрите на свои цифры? И как вообще относитесь к статистике в волейболе — она действительно полезна и ее надо много изучать, или цифры для вас не так важны?

— Статистику просматриваю после каждой игры, это дает дополнительную пищу для размышлений. Иногда кажется, что отыграл отлично, а по цифрам провал. Не дает расслабиться и показывает, на что нужно сделать акцент в тренировке.

Фото Рината Назметдинова

Надеюсь, в следующем сезоне будет время посетить татарстанские достопримечательности

Что касается блока — в прошлом сезоне три-четыре блокирования за игру меня более чем устраивали. В этом году планка немного повысилась, и я понимаю, что можно больше и лучше. У меня есть проблемы в этом элементе и есть над чем работать.

— В прошедшем сезоне «Сахалин» начинал сезон как раз игрой с «Динамо-Казань», но гости прислали на эту игру глубокий резерв. Так же поступил в конце чемпионата и Калининград, что стоило им в итоге чемпионства. Как вообще на Сахалине относятся к тому, что ведущие клубы отправляют на такие игры не основные составы? Не обидно сахалинским игрокам?

— Все команды преследуют свои цели. Если они отправляют на остров молодых игроков, значит, на это есть свои причины. На Сахалине все понимают, что какая бы команда ни стояла напротив, нужно показывать свою игру.

Игрокам нет смысла обижаться. Отдают — заберут. Команда будет на подъеме, все-таки любая победа есть победа, а потом думайте, как с ней бороться дальше. Думаю, больше обидно болельщикам, которые ждут приезда топ-игроков, но вместо этого видят неизвестных им молодых девчонок.

— В «Динамо-Казань» очень позитивная атмосфера. Готовы к искрометным шуткам и подколам от Ирины Королевой и Ольги Бирюковой?

— Я к юмору отношусь хорошо, на шутки не обижаюсь, иногда и сама могу подколоть. Но в первое время, наверное, не рискну (смеется).

— С кем из нынешнего состава «динамовок» знакомы лучше всего? Может, с кем-то пересекались в других командах или сборных?

— Ни с кем из девчонок не знакома, но мне не впервой попадать в такую команду, где я никого не знаю. Пусть не пугаются, в новой компании я всегда мало говорю и много слушаю, вливаюсь потихоньку.

Фото vk.com/tais11

Ни с кем из девчонок не знакома, но мне не впервой попадать в такую команду, где я никого не знаю. Пусть не пугаются, в новой компании я всегда мало говорю и много слушаю

«Очень не нравится русская попса»

— Ольга Бирюкова недавно устроила одиночный пикет-флешмоб на главной пешеходной улице Казани. Темой ее обращения к прохожим был рост. Как сами относитесь к своему росту? Готовы, если что, участвовать в подобных флешмобах?

— Мне очень нравится мой рост. Даже хотела бы быть сантиметра на два повыше. Конечно, есть проблемы с подбором одежды или тем, как бы поудобней сложиться в самолете, но к этому привыкаешь, находишь решения. Плюсов больше.

Вообще, я человек очень стеснительный и непубличный, стараюсь избегать различных интервью и съемок, но если меня зацепит идея флешмоба или какого-нибудь челленджа, то тут включится вся моя фантазия и я с радостью поучаствую.

— Судя по вашей страничке «ВКонтакте», вы окончили музыкальную школу. На каких инструментах умеете играть? Какую музыку предпочитаете?

— Я не совсем окончила. 3 или 4 года отучилась по специальности «флейта», как раз до того, как моя жизнь повернулась в сторону спорта. Музыку люблю совершенно разную, но есть одно «но». Очень не нравится русская попса. Особенно та, что круглосуточно играет по радио, будто на повторе, и эти песни тебя преследуют на каждом углу. А потом вдруг оказывается, что ты их знаешь наизусть, невольно напеваешь и думаешь: «Да как так-то?!»

— Если бы вам доверили отвечать за музыку в раздевалке и на тренировках, то какие треки поставили бы в первую очередь?

— В раздевалке свой плейлист я точно не стала бы включать. Там может заиграть и альтернатива, и соул, и классика. Если бы мне довелось отвечать за музыку — создала бы отдельный плейлист с легкими известными песнями, которые если бы не прям нравились, то хотя бы не раздражали и не отвлекали остальных.

— Любите петь?

— Да, но либо себе под нос, либо там, где меня никто не знает (смеется).

Фото wikipedia.org

Зидан правда был крутым футболистом. Сейчас он отличный тренер одного из топ-клубов мира. И игроком, и тренером брал различные награды как «самый лучший». Он вызывает у меня огромное уважение

— Расскажите, откуда такая любовь к футболу и почему именно Зинедин Зидан ваш любимый спортсмен?

— Откуда любовь к футболу? Честно, не знаю. Наверное, из детства. Я была больше «пацанкой», лазила по деревьям, гоняла мяч. Понравилось смотреть игру и по телевизору. Но я не могу сказать, что прямо большая фанатка, специально искать и пересматривать какие-то матчи не стала бы. По телевизору наткнусь — посмотрю. Если это какие-то финальные встречи крупных турниров или чемпионатов мира, Европы — постараюсь не пропустить. Но в последнее время не до футбола, разве что на приставке поиграть.

А по поводу любимого спортсмена — когда мне задали этот вопрос на камеру для видеоролика ВК «Сахалин», времени на раздумья было не так много. Может, подумав, я добавила бы кого-то еще, но Зидан правда был крутым футболистом. Сейчас он отличный тренер одного из топ-клубов мира. И игроком, и тренером брал различные награды как «самый лучший». Он вызывает у меня огромное уважение.

— Сильно переживали за Зидана, когда он ударил головой в грудь Матерацци и был удален в финале чемпионата мира?

— Этот удар и удаление были безумно эмоциональны. Весь спектр эмоций: обида, боль, не так он хотел закончить свою карьеру. Но это было громко.

— За какой футбольный клуб болеете?

— Отвечу так: болею за красивую игру.

Советы на самоизоляцию, «Дылды», совместные тренировки мужчин и женщин

— Смотрели сериал «Дылды» на СТС про женский волейбол? Могут ли такие проекты действительно поднять интерес к игре или он остался незамеченным?

— Я видела пару серий, но не могу сказать, что сериал меня зацепил. Возможно, кому-то он помог посмотреть на волейбол с другой стороны. Но все же на сериал и на матч реакция может быть совершенно разной. Один ребенок скажет: «Хочу, как они, быть актером», а другой задумается: «Хочу играть, как они».

— Что вообще предпочитаете смотреть в свободное время по ТВ или на «Ютьюбе»?

— Телевизор смотрю редко, но если включаю, то это стендап, «Открытый микрофон», «Симпсоны» или какая-нибудь спортивная программа. На «Ютьюбе» смотрю различные развлекательные каналы, интервью или науч-поп.

Фото univertv.org

Я видела пару серий, но не могу сказать, что сериал меня зацепил. Возможно, кому-то он помог посмотреть на волейбол с другой стороны

— Алексей Спиридонов зимой дал нам интервью, в котором очень негативно высказался об идее главного тренера сборной России Серджо Бузато проводить совместные тренировки женской и мужской команд. Назвал это абсурдом и предположил, что у женщин будут ломаться пальцы и носы. Вам доводилось тренироваться против мужчин? Как сами относитесь к этой идее?

— В спортшколе тренерами мальчиков и девочек нашего возраста были муж и жена. Несколько раз у нас были совместные тренировки, но разница полов в детском возрасте и взрослом кардинально отличаются. Также в «Спарте» были товарищеские матчи против мужской команды любителей, но это тоже совершенно другое дело.

Я не раз слышала, что женский и мужской волейбол — чуть ли не разные виды спорта. Да, мы стремимся к более скоростному и силовому волейболу, но пользы от совместных тренировок я не вижу. Для мужской команды уж точно.

— Посоветуйте топ-3 книг на самоизоляцию. И почему именно они?

— Из классики тем, кто не читал, советую «Мастера и Маргариту» Булгакова. А даже если и читали давно, перечитывайте. Не раз слышала от людей, в том числе от моего папы, что при повторном прочтении книга будто раскрывается для тебя заново. Замечаешь что-то новое. Да и вообще произведение — бомба.

Одна из моих любимых книг — «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма. Читала взахлеб, не замечая времени и происходящего вокруг.

Третью книгу недавно подсмотрела в «Инстаграме» у Дмитрия Мусэрского и уже начала читать. Это «Путь мирного воина» Дэна Миллмэна.

— Посоветуйте заодно и сериалы с фильмами. Что сами уже посмотрели за эти недели?

— Из сериалов за недавнее время я посмотрела «Готэм», «Ведьмак», «Бесстыжие», «Хороший доктор». Кто не смотрел «Теорию большого взрыва» — самое время, довольно забавный сериал. Очень понравился также «Как я встретил вашу маму».

Из фильмов все хочу добраться до «Джентльменов» Гая Ричи, многие его хвалят. Один из любимых — «Залечь на дно в Брюгге». Предупреждаю, многим может показаться мрачным и даже скучным, но фильм очень сильный. Также советую посмотреть «Зеленую книгу». Если хотите «загрузиться» — посмотрите фильм Юрия Быкова «Дурак».

Фото kinopoisk.ru

Один из любимых — «Залечь на дно в Брюгге». Предупреждаю, многим может показаться мрачным и даже скучным, но фильм очень сильный

— Какие были планы на отпуск в нынешнее межсезонье? Где вы привыкли отдыхать? Какие еще планы испортила эта ситуация с коронавирусом?

— Больших планов на отпуск я не строила, обычно все определялось уже по ходу. Конечно, планировала съездить куда-нибудь на море, покататься по Европе, побыть с родными. Может быть, сорваться куда-то, куда сама не ожидала. Но после сезона в разъездах спокойно посидеть на одном месте — тоже своего рода отдых. А сэкономленные деньги я отложу до следующего отпуска.