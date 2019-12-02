Алексей Спиридонов: «Совместные тренировки мужчин и женщин — это абсурд, будут ломаться носы и пальцы»

Год назад в интервью нашему изданию самый громкий волейболист страны заявил, что не прочь вернуться в уфимский «Урал». В межсезонье лед тронулся, и с квадрата запасных казанского «Зенита» Спиридонов перешел в стартовый состав «уральцев». Алексей теперь играет много и хорошо — совсем недавно он был признан лучшим игроком тура, в котором уфимцы обыграли в гостях «Белогорье». В прошедшую пятницу «Урал» играл в Казани («Зенит» выиграл со счетом 3:0), а перед игрой мы встретились с Алексеем. О том, почему женской сборной России лучше не тренироваться с мужской командой, почему нужно больше доверять молодым тренерам, кто из оппозиционеров до сих пор не забанил его в «Твиттере» и о многом-многом другом — в новом интервью «Спирика» «Реальному времени». Публикуем эту беседу без купюр.

Возвращение в Уфу, 10 тысяч шагов

— Алексей, год назад в интервью нашему зданию ты рассказал, что не против вернуться в «Урал». Говорил, что до этого четыре года к тебе проявляли в клубе интерес, но до предметного разговора дело так и не доходило. Расскажи, как все-таки состоялся трансфер из Казани в Уфу.

— Я даже помню, когда мы согласовали все детали перехода. Это было в тот день, когда «Зенит-Казань» обыграл «Урал» в четвертьфинале плей-офф этой весной. Уфа хотела, чтобы я дал ответ раньше, но я сказал: «Нет, давайте, чтобы не было никаких разногласий и разговорчиков. Мы вас обыгрываем — и тогда я подписываю с вами соглашение». Мы их «отцепили», и я подписался.

В Казани мне к тому моменту уже сказали, что не оставят на будущий год и чтобы я искал новый клуб. Кстати, в 2013 году в Уфе у меня была примерно такая же ситуация. У меня был двухлетний контракт с «Уралом», но там начались финансовые проблемы, и мне сказали, что нужно искать новую команду. Мы в четвертьфинале обыграли тогда «Факел» со счетом 3-1 в серии, и я сразу подписал с ними контракт. Заранее ничего не подписывал. Такой вот у меня жизненный принцип: если я им действительно нужен, то они подпишут меня в любой момент. Не нужен, так не нужен.

В общем, сошлись с уфимским клубом по всем критериям. В «Урале» ранее играл, доходил с командой до финала чемпионата России — мне все знакомо в этом клубе. Я очень рад, что вернулся и играю за Уфу. Подчеркиваю, именно играю, а не стою в квадрате запасных.

— На какой срок ты подписал контракт с «Уралом»?

— До конца этого сезона.

— Почему только на год?

— Мы видим, что сейчас творится с контрактами в российском волейболе. Некоторым клубам все равно, что у кого-то из игроков есть действующий контракт на три года. Приходит питерский «Зенит» и забирает нужного игрока.

Взять даже мой опыт. Ну были вот у меня двухлетние контракты с «Уралом» и с «Факелом», и что? В Уфе тогда закончились деньги, и все. В Новом Уренгое сказали, что я буду не нужен на будущий год, и все. В волейболе в последнее время подписанный контракт, честно скажем, мало на что влияет. Даже с юридической точки зрения. Если захотят в Уфе, мы продлим контракт. Не захотят — это дело клуба. Мое дело в данный момент играть.

В «Урале» ранее играл, доходил с командой до финала чемпионата России — мне все знакомо в этом клубе. Я очень рад, что вернулся и играю за Уфу. Подчеркиваю, именно играю, а не стою в квадрате запасных

— Ты вернулся в Уфу спустя шесть лет. Расскажи, что изменилось в «Урале» за это время. Или все по-прежнему?

— В клубе особо принципиально ничего не поменялось. Новые люди только появились. Раньше были другие водители, например. Хорошие были ребята, но сейчас я их не вижу. Поменялось руководство клуба.

А так все, как и шесть лет назад. Тот же город. Тот же зал «Динамо». Те же зрители. Та же известная болельщица тетя Таня на трибунах. Есть там еще в болельщиках такая девочка, которая не верит в правду. Сейчас она подросла уже. Только вот руководитель пресс-службы клуба Максим Никерин постарел. В общем, все мне знакомо, я был очень рад вернуться.

— Ты в соцсетях регулярно выкладываешь фото часов, которые замеряют пройденное расстояние. И все время подчеркиваешь, что тебе принципиально пройти 10 тысяч шагов…

— Это в районе 8 километров. Да, гуляю по Уфе, прохожу такое расстояние.

— Давай составим твой примерный маршрут.

— Если одна тренировка, то с утра гуляю по улице Цюрупы в сторону Центрального рынка. Могу зайти туда, купить что-нибудь. Или просто технику посмотреть. Хожу за дочкой в гимназию №3 пешком туда и обратно. И также хожу в наш зал «Динамо» пешком туда и обратно. Вот в районе 10 тысяч шагов и получается.

В выходной стараюсь побольше проходить. Но если позволяет погода. Хотя, если в голову е#####, могу и в дождь легко прогуляться. Один раз пошел в «Уфимские бани» после тренировки. Там получилось от зала до бани в районе 6 километров. Шел пешком в дождь.

— Где живешь в Уфе?

— На той же улице Цюрупы, где и шесть лет назад. Только теперь в доме напротив, через дорогу. Я рассказывал, что раньше жил в доме, в котором выходишь из подъезда и сразу попадаешь в ночной клуб. Только сейчас он уже закрыт, я заметил. Да и я уже давно по ночным клубам не хожу. Уже не интересен весь этот шум, гам, тусовки.

— Кстати, когда ты уходил из «Урала» шесть лет назад, в Уфе как раз открылся бар «Тин-Тин». Там был твой портрет на входе, твои игровые майки, твои уфимские товарищи его открывали.

— Да, но он закрылся через год примерно. Там случилась форс-мажорная ситуация — загорелась девушка. Бармен промахнулся мимо рта горящим коктейлем — платье вспыхнуло, и она получила 25% ожогов.

— Ты ходил туда?

— Был один раз. Проблема в том, что он открылся, когда я уже перешел в «Факел». Наверное, там было атмосферно. Раз люди горели.

Интерьер «Тин-Тина» в 2014 году. Фото instagram.com/lopatiks

Проблема в том, что он открылся, когда я уже перешел в «Факел». Наверное, там было атмосферно

Три недели на выезде, путешествие в Сочи

— В ноябре с «Уралом» вы уже почти три недели находитесь на выезде. В матче с тем же питерским «Зенитом» в гостях было заметно, что усталость сказывается.

— Надо отдать должное Питеру, они хорошо играли первые две партии, а «Урал» «стоял». Мы потом включились в игру, взяли третий сет. Но в четвертом чуть-чуть чего-то не хватило. Видимо, из-за разъездов устали и физически, и морально. Мы после полуфинала Кубка России в Белгороде ехали потом в Кемерово «на собаках». Самолеты не летали. Приехали через Москву и Новосибирск в Кемерово, а потом обратно улетели в Белгород, так как там игра чемпионата уже. Потом оттуда через Москву — в Питер. Затем из Питера в Казань. Очень тяжелый выезд. Прямо очень. В первую очередь морально. Да и физически тоже. Хотя я уже сколько поиграл, полетал и повидал, не нытик, все терплю и нормально воспринимаю. Но тут тяжко пришлось.

— Сколько ты уже не был дома?

— С 13 ноября. После матча в Казани мы едем в Уфу на автобусе. Это еще 7—8 часов в дороге. Это приехал в выходной день рано утром весь разбитый и снова спать. А еще надо посмотреть футбол «Зенит» со «Спартаком».

— Ты после матча в Белгороде («Урал» победил со счетом 3:0, — прим. ред.) был признан лучшим игроком тура Суперлиги. Как прокомментируешь это событие?

— Заслуженно стал. Значит, еще умею играть в волейбол. Я же работаю над собой, это должно приносить плоды. В выходные хожу в тренажерный зал, плюс те же 10 тысяч шагов прохожу. Не бухаю. Наверное, все это дает результат.

— Многие люди до сих пор пишут, что Спирик уже давно сдулся и может только в «Твиттере» языком молоть. Что можешь им ответить?

— Я не обращаю на это внимание. Столько критики прошел в жизни и в этом интернет-пространстве. Пусть пишут, что хотят. Ранее говорил уже это и сейчас ничего не изменилось — много вокруг стало озлобленных людей. Не надо тратить время на них. Я своими делами лучше займусь — вот купил позавчера новую машину. И тут же повылазили всякие: что за говно ты купил? Мне нужен был микроавтобус, чтобы кататься всей семьей: на рыбалку, на море и все остальное. Это мне нужно. А этим людям непонятно, что нужно. Может, желчь или зависть, даже ненависть где-то. Все это вместе складывается и получается такой бутерброд из дерьма. Ну вот пускай они его сами и кушают. Приятного им аппетита.

— Что за микроавтобус?

— Семейный минивэн белого цвета. Раньше любил путешествовать на своем красном кабриолете, но его решил продать. Перешел из крайности в крайность: от маленькой машины — к большой.

Значит, еще умею играть в волейбол. Я же работаю над собой, это должно приносить плоды. В выходные хожу в тренажерный зал, плюс те же 10 тысяч шагов прохожу. Не бухаю. Наверное, все это дает результат

— Летом ты ездил в Сочи. Расскажи про эту поездку.

— Я сидел на территории дома, в беседке. Смотрел на камин. Это было 24 июня, а 26-го у меня день рождения. Не люблю его справлять дома и думаю: «Что делать? Куда поехать?» Мне друг в четыре утра говорит: «Слушай, а поехали в Сочи». А я ни разу в жизни не был в этом городе. Ну я захожу в дом — беру какие-то вещи в гардеробе из ближайшего шкафчика: шорты, майку, носки. Кидаю в багажник и выезжаю в Сочи.

Где-то в 12 часов дня мне звонит жена: «Леша, не могу найти тебя в доме, где ты?» Я ей говорю: «Ростов-на-Дону проезжаю, не теряй». Она мне сказала, что я псих. Вот так встретил день рождения в Сочи.

— Как так получилось, что за 30 лет ты ни разу не был в Сочи?

— Ну вот так. Волейбола там нет, а купаться в море я предпочитаю в Доминикане.

— И как тебе в этом городе?

— Мне понравилось. Я после возвращения домой купил всей семье билеты на самолет в Сочи. Мы потом поехали: я, жена, дети, мама, теща. Все вместе рванули еще разок отдыхать туда на пару неделек. Им тоже очень понравилось Черное море. Правда, я не купался, так как был после операции — на локте у меня были швы, мне было запрещено. Я чисто загорал. Сидел на «отпускном» пиве и рыбке.

— То есть ты в этом году променял Доминикану на Сочи?

— Нет, после окончания сезона первым делом полетел отдыхать в Доминикану. Потом уже в Сочи пару раз.

«Саммельвуо? Все покупается и все продается»

— Совсем недавно стало известно, что женская сборная России по волейболу планирует тренировки с мужской командой. Как к этому относишься?

— Это глупейшая идея. Совершенно не понимаю, зачем это нужно и кому пришло в голову. Ну как могут тренироваться мужчины и женщины? Как? Там даже непонятно на какой высоте сетки будут проходить тренировки, так как они различаются в мужском и женском волейболе. И напоминаю, что у ребят удары-то посильнее. Боюсь, у женщин будет очень много травм. Будут ломаться пальцы и носы от таких ударов на сетке высотой 2 метра 20 сантиметров. А если поставят 2 метра 43 сантиметра, то ни одна из них через сетку не перебьет.

— Какие могут быть плюсы от таких тренировок?

— Даже не знаю. Может, только если они после совместных тренировок потрахаются.

— В женской сборной, на твой взгляд, есть симпатичные девушки?

— Даже не знаю, не смотрю особо на них. У меня никогда не было близких отношений с волейболисткой.

— Если бы тебе пришлось быть в такой ситуации и тренироваться против женщин, как бы себя повел? Может быть, экономил бы силы или специально бил посильнее?

— Я даже не могу себя представить в такой ситуации — никогда не тренировался против женского пола. Это абсурд. Ну как можно сравнивать тренировочные процессы у мужчин и женщин? Подача в мужском волейболе может быть 120 километров в час, а у женщин она 50—60 километров в час. И не только подача, там совершенно все другое: и скорости, и «физика», ну все другое. Там можно только если в паре размяться вместе.

Фото vk.com/russia_womens_volley_team

Ну как могут тренироваться мужчины и женщины? Как? Там даже непонятно на какой высоте сетки будут проходить тренировки, так как они различаются в мужском и женском волейболе. И напоминаю, что у ребят удары-то посильнее

— Главный тренер женской российской сборной Серджио Бузато в недавнем интервью рассказал, что его подопечным будет полезно потренироваться с более высоким мужским блоком.

— Ну и флаг ему в руки с таким тренировочным процессом. Хоть российский, хоть итальянский. А можно и японский (отсыл к истории с «узкими» глазами, — прим. ред.).

— Может быть, Бузато и Туомас Саммельвуо проведут такой совместный тренировочный процесс сборных России для сплочения коллектива перед Олимпиадой?

— Сплочение? Я такую историю расскажу сейчас. Один раз женский и мужской красноярский «Енисей» поехали на совместные сборы в Хорватию в один отель. После того, как команды вернулись, в семьях было два развода. Такие вот сплочения.

— Самая громкая новость межсезонья в мужском волейболе прогремела, когда Саммельвуо расторг контракт с «Кузбассом» и возглавил питерский «Зенит». Новость для многих стала шоковой. Как ты к этому отнесся?

— Все хотят вкусно кушать и сладко пить. Это его выбор. Контракты, данное слово на сегодняшний момент могут ничего не значить. Все покупается и все продается. Он сделал такой выбор. Уехал из сибирского города Кемерово, где, скажем честно, не всем комфортно жить долго, в Санкт-Петербург, вторую столицу России. Это первый момент.

Второе: не надо забывать про финансовый вопрос. Ну а то, что он сплачивал команду, собирал ее, растил и ушел от них... Его выбор. Я ни в коем случае не хочу его осуждать и не буду этого делать. Он принял такое решение и ему с ним жить.

— Давай предположим такую ситуацию, что «Зенит» захочет посреди сезона переманить тебя из «Урала». Как бы ты к этому отнесся?

— Сложно ответить на этот вопрос, когда нет предметных разговоров. Может, они мне миллиард рублей дадут и «Урал» отпустит? Про «Зенит» могу только сказать, что с нынешним составом они вряд ли выполнят все свои задачи на сезон. Какой бы там ни был тренер. Думаю, что у Саммельвуо на следующий год будет совершенно другая команда в Питере.

— Ходят слухи, что в следующем году они могут подписать Вильфредо Леона.

— Не удивлюсь, если так и будет. А то там сейчас играет в стартовом составе в доигровке Лукаш Дивиш. Слабенький игрок, чего греха таить.

— Ты провоцировал Дивиша во время недавнего матча в Питере?

— А зачем его провоцировать? Его и так всего трясет.



Я ему регулярно отправляю видео со своих игр. Пишу: «Смотри, как надо». Он отвечает: «Да, красавец». Но в ответ никаких видео не присылает. Он сильно занят и ему некогда



Вербов, Сиденко, тренеры старой закалки

— Ты первый раз в Казани после ухода из «Зенита»?

— Да. Со многими ребятами поддерживаю теплые отношения, регулярно на связи. Мы вот виделись со многими, когда в конце лета играли Мемориал Платонова в Питере. О Казани и о «Зените» у меня только хорошие воспоминания.

— Наверняка еще в конце прошлого сезона внутри команды знали о том, что существует вероятность назначения Алексея Вербова на пост главного тренера. Как ты отреагировал на это?

— С Алексеем Игоревичем тоже переписываемся. Я ему регулярно отправляю видео со своих игр. Пишу: «Смотри, как надо». Он отвечает: «Да, красавец». Но в ответ никаких видео не присылает. Он сильно занят и ему некогда. Все время думает, пишет программы тренировок, анализирует тактику — стратегию: кого поставить в состав, кого убрать. Это у меня времени д#### — за меня все написали, я только прихожу и выполняю.

— У тебя у самого хотя бы проскальзывают мысли о тренерской карьере?

— Нет. Я не хочу свою жизнь после волейбола связывать с волейболом. Даже поверхностно. Уже «поднаелся». И не стоит меня спрашивать, сколько еще я поиграю. Это то же самое, что спросить: «Когда закончишь?» Я не знаю, когда закончу.

— Со стороны молодых в российском волейболе не такая большая конкуренция, поэтому есть все возможности поиграть еще долго.

— Ну вот потому Спир в 31 год и становится лучшим игроком тура, что не появляется новых молодых. Но это же вопрос не ко мне, а к тем, кто развивает волейболу нас в стране. Надо начинать с самых низов: почему нет молодых? Наверное, потому что плохо работают спортшколы. А почему они плохо работают? Возможно, потому что нет тренеров. А почему нет тренеров? У них низкая зарплата. Вот так если копать, можно много проблем выявить. Не надо смотреть на крышу дома, в этом вопросе надо смотреть на фундамент. Как он залит и насколько крепкий.

— Мы поговорили про Вербова, но ведь и у вас в «Урале» еще молодой, по сути, начинающий путь в Суперлиге тренер. Расскажи про Константина Анатольевича Сиденко.

— Хороший тренер, с новым видением волейбола. А не вот эти вот методики старые и СССРовские закалки, где все ходят по струнке. Как тренер и как человек Сиденко меня полностью устраивает. Конечно, он может и наорать, и где-то психануть. Бывает, может и п#### дать, не без этого. Но может и смягчить, и где-то отпустить, пойти навстречу. Он разговаривает с людьми и слышит их.

Давно пора нам обновлять тренерский корпус Суперлиги, пусть молодым вроде Сиденко и Вербова дают шанс. А тренеры старой закалки пусть идут на административные должности. Волейбол стал совершенно другим — более силовым, более скоростным и так далее. Тот же Константин Анатольевич не боится идти на какие-то эксперименты — так и надо. А многие еще работают по программе СССР. Я считаю, что это неправильно — у нас уже давно другая страна.

Хороший тренер, с новым видением волейбола. А не вот эти вот методики старые и СССРовские закалки, где все ходят по струнке. Как тренер и как человек Сиденко меня полностью устраивает

— В одном известном волейбольном телеграм-канале «Стык слева» «Урал» недавно назвали «Башкирскими хулиганами». Согласен с такой формулировкой?

— Не знаю даже. Вроде у нас нет хулиганов в команде.

— Как тебе сербский легионер «Урала» — связующий Никола Йовович?

— Отличный парень и хороший игрок. Веселый, позитивный, добрый. Здорово разговаривает по-русски. Так как он — серб, то наш язык очень быстро и легко ему дался.

— Он стал этой осенью чемпионом Европы и сделал фотографию, почти как у тебя в 2013 году, где ты стоишь голый с кубком…

— Никола сам сфоткал и мне в личку прислал. Мы потом поговорили и сделали совместный коллаж, опубликовали его.

— Как относишься к тому, что твой партнер по серебряному «Уралу»-2013 бразилец Леандро Виссотто до сих пор судится за деньги, которые ему не выплатили за тот сезон?

— Это его личное дело. Ему в Россию не возвращаться — он может спокойненько судиться за свои честно заработанные деньги, почему нет? Раз нашел лазейку отсудить их. Он тоже не молодой: год-два и закончит карьеру. А тут бонус такой привалит. Я с ним сейчас не общаюсь, но в «Инстаграме» что-нибудь могу ему написать в комментариях.

— В этом сезоне вы уже успели сыграть в Красноярске на новой арене. Когда ты играл в «Енисее», там был один из худших стадионов. Что скажешь про их новые условия?

— О####### арена. Мне показалось, что она сейчас одна из лучших в России. Я после игры подошел к президенту клуба и сказал: «Вас из крайности в крайность прям бросает. То в гараже играете, то на одной из лучших арен в стране». Он мне говорит: «Лех, возвращайся».

«Спартак», «Газпром», Дзюба

— Давай поговорим про твой любимый «Спартак». Как тебе Тедеско?

— Могу ответить то же самое, что говорил год назад про Кононова: весна покажет. Сейчас еще ничего непонятно. Первые порывы, эмоции, победы — может, это все на багаже Кононова? А тот на багаже Карерры. А тот на багаже Аленичева. А все вместе — на багаже Романцева. В общем, нужно время, чтобы разобраться, что Доменико за фрукт.

Вот Аленичев ушел из «Спартака» и что-то не особо проявил себя в «Енисее». Там вообще сейчас у команды не очень идут дела. Хотя, когда я играл в Красноярске, то тренировался с ними. На воротах стоял. Приходил в выходной день к ним на тренировки — прикольно было. Кстати, я неплохо стоял — отбивал будь здоров. Там был мини-турнир, в котором в каждой из команд было по одному игроку «Енисея».

Фото fc-zenit.ru

Не хочу даже эту тему поднимать, на Дзюбу все равно. Ни как человек, ни как футболист мне он не интересен. Ну молодец, выиграл в Лиге чемпионов с «Зенитом» — пусть теперь говорит, что хочет

— А с ФК «Уфа» не тренировался?

— Я общаюсь с некоторыми людьми из клуба, но не тренировался. Я не против — пусть зовут, вратарем всегда готов сыграть. Могу и контракт подписать незадорого.

— С Вадимом Евсеевым не знаком?

— Один раз в Уфе видел его в торговом центре. Я поднимался на эскалаторе, а он — спускался мне навстречу. Хотел крикнуть его знаменитое «Х## вам!», но не стал. Наверное, его и так все этой фразой задолбали.

Кстати, мне нравится, как Евсеев дает послематчевые интервью в прямом эфире. Небанальные вещи говорит, молодец.

— Ты согласен, что историю с матерной кричалкой в адрес Дзюбы на матче сборной России можно было и замять, но Артем сам потом спровоцировал болельщиков на новые выкрики перед игрой «Зенита» со «Спартаком»?

— Не хочу даже эту тему поднимать, на Дзюбу все равно. Ни как человек, ни как футболист мне он не интересен. Ну молодец, выиграл в Лиге чемпионов с «Зенитом» — пусть теперь говорит, что хочет. Питерский клуб же делает только хорошее, их нельзя критиковать. Посмотрите: с судьи Вилкова сняли дисквалификацию, он будет сидеть на системе VAR. «Ручной» Мешков там будет судить опять.

Люди из «Газпрома» сидят в РФС, и там все делается, что им захочется. Посмотрите, как нас в волейболе судили в игре с «Зенитом» в Питере. Стоит на вышке хороший судья, я знаю его. Но судил отвратительно — его аж потряхивало во время игры. Судить игры «Зенита» в Питере — та еще работка. Немножко становится стыдно за «Газпром» и такое судейство. Хоть в футболе, хоть в волейболе. В хоккее со СКА уже давно все понятно было. Данис Зарипов тогда в финале не зря говорил: «Устроили балет».

Вот у нас есть в баскетболе Единая лига ВТБ. Пусть организуют Единую лигу «Газпром» для всех видов спорта и там «газпромовские» команды между собой играют. А для остальных клубов пусть будет другая лига с нормальными правилами и судейством.

— Ты согласен, что Дзюба сейчас — лучший футболист страны?

— Нет. Лучший игрок — Денис Глушаков.

— По всей стране продолжается дзюбомания, народ по нему сходит с ума. Недавно «Зенит» приезжал на игру с «Рубином» в Казань, и он здесь расписывался в студенческом билете.

— Я тоже как-то расписывался в паспорте. Ну что сказать про Дзюбу — ну да, играет неплохо. Давайте порадуемся за него. Для него созданы все условия, чтобы он хорошо играл и радовал людей. Но я, честно сказать, ровно к нему отношусь. Игрок как игрок. Скажем честно, не Месси.

Когда станет квадратным или с ручками специальными, то будет заметно, что что-то поменялось

— «Спартак» сейчас прилично отстал от лидирующей группы команд. Какое завершение сезона можно будет признать успешным?

— Если попадем в еврокубки, то это будет хорошо. С таким стартом уже тяжело будет попасть в медали.

— Ты упомянул Единую лигу ВТБ. Там с нового сезона играют новым «экомячом», который, как утверждают в лиге, повышает процент попадания трехочковых бросков. В волейболе же с этого сезона тоже новые мячи от Mikasa, расскажи про них.

— Вообще не заметил никакого отличия от старых мячей. Он же круглый? Значит, такой же. Когда станет квадратным или с ручками специальными, то будет заметно, что что-то поменялось.



«Кафельников приревновал меня к Любе Соболь»

— Перейдем к делам твиттерским. За что тебя опять недавно забанили?

— Один псевдожурналист Иван Карпов, друг другого псевдожурналиста Дмитрия Егорова по кличке «Едим Говно», нажаловался на меня за то, что я назвал его алкашом. На 12 часов или на сутки, не помню уже, меня заблокировали. Мне кажется, не комильфо взрослому мужику жаловаться на другого взрослого мужика таким образом. Поэтому я считаю, что он — тряпка.

— После этого вы не общались?

— Я ему пару раз позвонил. Он услышал мой голос и трубку бросил. Повел себя как ссыкло. Меня-то в «Твиттере» все равно разблокируют, сколько ни жалуйтесь, а такие вот люди ведут себя, как крысы-стукачи. Им и жить дальше с такой репутацией.

— Как у тебя нынче с Максимом Алланазаровым и с тем же Дмитрием Егоровым?

— У обоих я давно уже забанен. Не только в «Твиттере», но и в «Инстаграме», и в телефоне, везде.

— С первым ты же вроде общался летом?

— Он, наверное, опять принял очередную дозу гашиша или что он там курит, и у него в голове переклинило. Он сам не скрывает, что курит всякую дрянь. И все, кто его знают, говорят про него, что он — планокур. Не люблю таких людей.

— А Егоров?

— Он по жизни чертеныш. Человек, который переобувается за день по три раза, меняет свое мнение и пишет об этом. То у него Каррера — молодец, то у него Каррера — говно. С Кононовым будет лучше, писал он.

Фото vk.com/teamsobol

Я постоянно шучу над ней в «Твиттере». Да и над всей оппозицией в целом. Из оппозиционеров меня не заблокировали только Навальный и Соболь. Про Любу могу сказать, что очки ее старят, конечно

— Давай разберемся, почему его отец, журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров, постоянно вспоминает тебя в прямых эфирах.

— Видимо, хочет хайпа. «Спорт-Экспресс» же пробил очередное дно, когда вот этот Егоров зачем-то упоминал мои гениталии и ржал. Не понимаю зачем. Еще он подставил Орещука, что тот хранит в своем телефоне фото моих гениталий.

Кстати, я нашел номер Егорова-старшего. Сфоткал себя после душа с утра голым у зеркала и отправил ему. Он в «вотсаппе» получил фото, галочкой отмечено, что прочитал. Ну и заблокировал меня, конечно. Я подписал еще как надо, чтобы у него на память было мое фото, а не только у Орещука.

— А вдруг он начнет в своих прямых эфирах показывать это фото?

— Мне не стыдно, в принципе. Я хорошо выгляжу.

— После этой истории у многих остались такие вопросы: зачем Орещук хранит твое фото и как оно к нему попало?

— Я ему лично ничего не отсылал, поэтому даже не знаю, как попало. Ну а то, что хранит это фото… Может, у него есть какие-то наклонности? Может, он любит мужские гениталии? Этого же никто не знает. Люди сейчас самые разные бывают — с самыми разными предпочтениями.

— С Евгением Кафельниковым по-прежнему не общаетесь?

— Нет, потому что он приревновал меня к Любе Соболь. Я постоянно шучу над ней в «Твиттере». Да и над всей оппозицией в целом. Из оппозиционеров меня не заблокировали только Навальный и Соболь. Про Любу могу сказать, что очки ее старят, конечно. Она, оказывается, молодая еще, ей тридцати лет нет даже, по-моему.

— А с Радимовым тоже не общаетесь?

— Да. Вот как раз мне Саша Кержаков написал, что «Зенит» победит «Спартак» со счетом 2:1. И подписал: «Извини, ошибся». Вот с ним у меня прекрасные отношения. Мы играли в Питере, у него как раз был день рождения, но времени совсем не было. Он звал отмечать, а у меня был самолет.

Что касается Радимова, то он сам по себе нехороший человек, про него почти все это говорят, кто его лично знает. Не случайно же его певица Татьяна Буланова из дома выгнала. И еще дает открытые интервью про него. Если твоя жена позволяет себе такие высказывания в прессе, значит, что-то в этом есть как минимум. Ну и «спартаковские» болельщики не просто так пели, что он ш#####б.

— На какое самое долгое время тебя банили в «Твиттере»?

— На неделю, по-моему. Но я даже не помню, за что. Опять кто-то пожаловался. Я столько раз за свой «Твиттер» получал п####, что все и не упомнишь.

Фото instagram.com/khabib_nurmagomedov

Если он хочет иметь несколько жен — пусть имеет. Хоть десять штук, если все согласны и всех все устраивает. Никто не вправе их осуждать. Я вот не хочу себе вторую жену, это точно могу сказать

«Сейчас лента «Инстаграма» стала одинаковой: сиськи, жопы, губы…»

— Самая обсуждаемая тема последних дней в мире спорта — это новое возможное отстранение России от крупных соревнований, а также запрет на проведение в нашей стране чемпионатов самого разного уровня. То есть существует вероятность, что у нас могут забрать даже волейбольный чемпионат мира в 2022 году. Как к этому относишься?

— Не могу даже ничего сказать по этому поводу. Я не употребляю допинг и оправдываться мне не перед кем. Особо тоже не слежу, так, что-то вижу в новостях по этой теме.

— В мужском волейболе из последних случаев широко обсуждались только милдронат у Александра Маркина и Павел Мороз, который попался на кокаине.

— Морозу, наверное, будет очень обидно, если кокаин скоро разрешат в спорте. Как раз у него закончится дисквалификация, а сейчас идут разговоры, чтобы кокаин убрать из допинг-листа. Дадут максимум месяц принудительного лечения. Но дисквалификаций, вроде, больше не будет. Наверное, это правильно, так как кокаин же никак не может помочь в спорте.

То же самое и с милдронатом. То его запрещали, а сейчас опять разрешили. Думаю, это все международная политика против России.

— Еще одна новость последних дней: Хабиб наконец-то подерется с Фергюсоном в апреле следующего года. Кто победит?

— Хабиб, думаю, непобедимый. Вряд ли кто-то способен его остановить.

— Его отец недавно поднял тему многоженства, и на Нумагомедовых, и старшего, и младшего, вылился очередной ушат грязи.

— Это личное дело каждого. Если он хочет иметь несколько жен — пусть имеет. Хоть десять штук, если все согласны и всех все устраивает. Никто не вправе их осуждать. Я вот не хочу себе вторую жену, это точно могу сказать.

— В фигурном катании все чаще поднимается тема о том, что в 16 лет многим спортсменкам уже чуть ли не пора завершать карьеру, так как бесполезно бороться с более молодыми конкурентками.

— Я к этому нормально отношусь. Значит, в фигурном катании школы работают и достойных молодых много появляется. Это же хорошо, если регулярно появляются новые звезды. Елизавета Туктамышева уже закончила или нет?

— Еще нет.

— Видел недавно фото, где у нее сиська вылезла.

— Чей «Инстаграм» из мира спорта или шоу-бизнеса тебе запомнился в последнее время больше всего?

— Сейчас лента «Инстаграма» вообще стала одинаковой. Листаешь: сиськи, жопы, сиськи, жопы, губы, сиськи, жопы… Словно у всех одинаковые аккаунты. Я даже не запоминаю у кого что видел.

— На ютьюбе что-нибудь смотришь регулярно?

— Нет, не любитель, честно говоря. У меня вот сосед постоянно там сидит и что-то про рыбалку смотрит.

— Ты говорил в предыдущем интервью, что часто плачешь в кинотеатрах. Когда плакал последний раз?

— Я вот сейчас в поездке плакал. Накачал себе кучу фильмов. Смотрю и плачу. В последнее время больше десяти фильмов посмотрел.



Алексей Спиридонов с мамой. Фото instagram.com/spirik15

Я рос в обычной российской семье: мама — инженер, папа — сантехник. Не могу сказать, что в 90-е выживали. Было что надеть, было что поесть. Но без излишеств. Жили от зарплаты до зарплаты. Я своих родителей всегда уважал и любил

«Хулиганил что в школе, что на улице»

— Недавно на день матери ты выложил очень трогательное фото, где ты маленький с мамой. Вы очень похожи. Расскажи про это фото и про своих родителей.

— Отец умер три года назад. Я рос в обычной российской семье: мама — инженер, папа — сантехник. Не могу сказать, что в 90-е выживали. Было что надеть, было что поесть. Но без излишеств. Жили от зарплаты до зарплаты. Я своих родителей всегда уважал и любил.

Что касается фото, то там мне примерно от одного до двух годиков.

— Мама живет в том же доме, где ты вырос?

— Да, до сих пор. Давно предлагаю ей переехать в Москву, но она не хочет. Там все родное, друзья, знакомые, сестра ее. Летом она приезжает ко мне в гости. Понянчиться с внуками.

— Каким ты был в детстве?

— Хулиганом. П#### от родителей получал постоянно. Хулиганил что в школе, что на улице. Каждый день что-нибудь совершал, был какой-нибудь случай, со мной связанный. Помню, что после родительского собрания боялся возвращаться домой после тренировки. Все из-за очень плохого поведения. Но учился хорошо. До определенного момента даже без четверок — с одними пятерками. Класса после седьмого начал потихоньку забивать на школу. Читать, писать научился — и нормально. Запятые знаю, где расставить, проценты и корень знаю, как вычислить.

После 11 класса отучился по специальности «Менеджер по туризму», а потом закончил еще и магистратуру.

— Мама у тебя строгая?

— Раньше была строгая. Сейчас я — взрослый человек с двумя детьми. И как мужчина, и как личность я состоялся. Теперь мама мне что скажет? Она может только порадоваться за сына. Не зря в детстве меня п######.