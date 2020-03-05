Волейболистка казанского «Динамо» устроила одиночный пикет на Баумана

Волейболистка клуба «Динамо-Казань» Ольга Бирюкова устроила одиночный пикет в центре Казани.

Спортсменка вышла на улицу Баумана с табличками «Хватит спрашивать мой рост!», «Это гены, а не морковь» и «Нет, я не баскетболистка». Об этом Бирюкова опубликовала сообщение в своем «Инстаграме».

«Я — Биря, и мой рост — 193 см. Удобный случай высказаться о том, что накипело. Подключайтесь, создадим свой клуб «Клуб Рослых и Находчивых», — написала волейболистка.

Бирюкова начинала свою профессиональную карьеру в казанском «Динамо». После этого она выступала на позиции доигровщицы за «Воронеж», «Заречье-Одинцово», а также играла в Турции и Казахстане. В Казань она вернулась в начале нынешнего сезона.