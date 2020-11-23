Коновалова Таисия Юрьевна
Общая информация
Родилась 22 мая 1996 года в городе Тамбов
Трудовая деятельность
2011-2014 гг. — Россия СДЮСШОР-65-«Ника» (Москва) — высшая лига «Б».
2011-2013, 2014—2015 гг. — «Динамо»-2 (Москва) — молодёжная лига.
2015-2018 гг. — «Спарта» (Нижний Новгород) — высшая лига «А».
2018-2019 гг. — Россия «Динамо-Метар» (Челябинск) — суперлига.
2019-2020 гг. — Россия «Сахалин» (Южно-Сахалинск) — суперлига.
с 2020 г. гг. — Россия «Динамо-Ак Барс» (Казань) — суперлига.
Награды и звания
обладатель Суперкубка России 2020.
победитель розыгрыша Кубка Сибири и Дальнего Востока 2019.
бронзовый призёр чемпионата России среди команд высшей лиги «А» 2016.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
Дата последнего обновления: 23.11.2020