Список персон

Коновалова Таисия Юрьевна

Спорт

Общая информация

Родилась 22 мая 1996 года в городе Тамбов

Трудовая деятельность

2011-2014 гг. — Россия СДЮСШОР-65-«Ника» (Москва) — высшая лига «Б».
2011-2013, 2014—2015 гг. — «Динамо»-2 (Москва) — молодёжная лига.
2015-2018 гг. — «Спарта» (Нижний Новгород) — высшая лига «А».
2018-2019 гг. — Россия «Динамо-Метар» (Челябинск) — суперлига.
2019-2020 гг. — Россия «Сахалин» (Южно-Сахалинск) — суперлига.
с 2020 г. гг. — Россия «Динамо-Ак Барс» (Казань) — суперлига.

Награды и звания

обладатель Суперкубка России 2020.
победитель розыгрыша Кубка Сибири и Дальнего Востока 2019.
бронзовый призёр чемпионата России среди команд высшей лиги «А» 2016.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань

Дата последнего обновления: 23.11.2020

Прикрепленные материалы


Если вы нашли ошибку, напишите нам