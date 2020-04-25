Туктамышева примеряет подушку и роль инстадивы, Дзюба выясняет отношения с женой, а Роналду тоскует по дому

Карантинный Instagram-обзор звезд мирового и российского спорта

Посты, посвященные самоизоляции, постепенно приедаются пользователям «Инстаграма», а кого-то начинают уже и раздражать. Чувствуют это и спортсмены, которые стараются смещать акценты на различные челленджи и, конечно же, на спортивные кадры (по которым истосковались сами), предлагая вспомнить своим болельщикам, как хорошо было «со спортом». Как проводят время на карантине Туктамышева, Тарасов и Роналду и кто более ревнив в семье Дзюбы — об этом в очередном обзоре инстаграмов мировых и российских звезд спорта от «Реального времени».

Туктамышева хвастается обновками и скучает по льду

Удмуртско-петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева, которая, как и все спортсмены, ушла на карантин даже раньше «обычных» людей, порадовала своих поклонников целой картечью публикаций на этой неделе.

Сначала она приняла участие в модном среди инстадив челлендже #pillowdress, когда девушки (а в редких случаях и мужчины) снимают с себя всю одежду, прикрепляют на тело с помощью ремня подушку и фотографируются в таком виде.

«Третья неделя карантина. Подушка уже маловата, надежда на одеяло. P.S. Забудьте все мои советы про питание», — с самоиронией подписала свой пост Елизавета. Судя по этой подписи, возвращаться в спортивную форму ей придется долго и ни о каких четверных уже даже думать не стоит.

Еще через пару дней Туктамышева показалась в новом образе — без зубных брекетов.

«Детки, сегодня супер день! Ждала его почти 9 месяцев, как думаете, почему?», — не без провокации написала фигуристка, но поклонники быстро поняли, что к чему.

Ну а напоследок Елизавета выложила видео со льда, где она исполняет тройной тулуп, с ностальгическим и даже сентиментальным текстом, признаваясь в любви фигурному катанию и в своей тоске по нему:

«Хочется вернуться на лед. Казалось бы, в моей жизни уже был длительный перерыв, когда я не могла кататься несколько месяцев. Но в сравнении с тем, что есть сейчас, это совсем другое.



Сейчас еще прошло не так много времени, но отсутствие встреч, тренировок с ребятами, нехватка передвижений, в прямом смысле некуда деть энергию. И это несмотря на то, что у меня две тренировки в день. Представляю в красках свою первую встречу с коньками. Признавайтесь, чего вы больше всего ждете после карантина?», — написала фигуристка.

Зуеву тоже не терпится на поле

Своей ностальгией по большому спорту поделился и полузащитник казанского «Рубина» Александр Зуев. Правда, он был несколько лаконичнее. Футболист просто выложил фото с одной из предматчевых тренировок и подписал его «I miss» («Скучаю», — прим. ред.).

Тарасов советует, как отмечать Пасху

А его одноклубник Дмитрий Тарасов, который, по февральским прогнозам, как раз должен был восстановиться после операции, посвятил свой пост Пасхе. Судя по публикации, Тарасовы весьма трепетно относятся к традициям — в семье футболиста и яйца покрасили, и кулич испекли.

Кроме того, полузащитник «Рубина» порассуждал о необходимости оставаться дома даже в такой важный для верующих день, то есть призвал воздержаться от похода в храм и отпраздновать Пасху в «домашнем режиме».

«Готовимся к завтрашней светлой Пасхе дома всей семьей (для нашей Евы она станет первой), позавчера вместе с любимой и дочками красили яйца и пекли куличи. Еще неделю назад приняли решение не идти на освящение в церковь. Тем более настоятели и священники сами призывают воздержаться в этом году, чтобы поберечь здоровье. Расскажите это сегодня своим родственникам, особенно бабушке или дедушке!!! Помогите им, для многих из них этот праздник, как и для нашей семьи, очень важен. Закажите им и себе кулич из онлайн-сервиса, тем более сейчас в продаже даже есть специально уже освященные куличи, хотя это совсем и не обязательно. Вообще, можно просто испечь всей семьей дома свой, тем более и так сидим на самоизоляции)) Как вы готовитесь к празднику Пасхи?», — подписал футболист свой пост.

Дзюба ввязался в очередной челлендж

Артем Дзюба на неделе напомнил о своем сотом голе в российской Премьер-лиге, сделав это с помощью красочного ролика. Очевидно, что у Артема есть человек, который на постоянной основе «режет видосики», и на этот раз личный монтажер постарался на славу.

В ролике, посвященном голу Дзюбы в ворота «Краснодара» на его поле, играет эпичная музыка, задействованы мультяшки и мемы с мексиканцами и прочие трендовые штучки.

А пару дней назад Артем принял челлендж от главного тренера московского «Торпедо» Сергея Игнашевича и его жены Наталии, устроив «антистрессовую терапию», которая больше напоминает семейную викторину с вопросами а-ля «Кто из вас больше спит» или «Кто из вас более ревнивый». Надо признать, что супруги довольно часто совпадали в ответах, что позволяет предположить гармоничные отношения в семье Дзюб.

Роналду рекламирует партнеров и тоскует по дому

Футболист несколько иного масштаба, нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, тоже делится на карантине домашними снимками. В частности, португалец продемонстрировал свои накачанные ноги, не забыв засветить при этом логотип американского спортивного экипировщика, с которым у него пожизненный контракт (24 миллиона долларов каждый год жизни Криша).

«Тренировка для прокачки ума и тела» — подписал Роналду публикацию.

А накануне футболист философски заметил, что люди не должны забывать свои корни. Сделал он это на фоне большого изображения острова Мадейра, откуда сам родом. Судя по отмеченному месту, фото сделано в музее, посвященном карьере футболиста.

«Никогда не забывай, откуда ты пришел. Дом, милый дом», — подписал публикацию Роналду.