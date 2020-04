Коронавирусная неделя: 8-часовой фестиваль, сбежавший муж и дезинфекция Брешии от российского Минобороны

Самые интересные видео и посты в соцсетях, связанные с COVID-19

«Реальное время» подготовило очередной обзор самых интересных событий, связанных с коронавирусом и освещенных в соцсетях. Мы отобрали соответствующие видео, посты и твиты, а также события, которые вы могли пропустить в информационном потоке, относящемся к пандемии.

Онлайн-фестиваль в поддержку врачей, открытие границ Чехии и пять сценариев развития эпидемии COVID-19

В прошлую субботу прошел восьмичасовой благотворительный онлайн-концерт One World: Together At Home в поддержку врачей, борющихся с коронавирусом. Инициатором мероприятия стала Леди Гага, а проводили его благотворительная организация Global Citizen и Всемирная организация здравоохранения. Помимо трансляции онлайн, во многих странах посмотреть его можно было и по телевизору. В концерте приняла участие сама Леди Гага, а также Билли Айлиш и Финнеас О’Коннелл, The Killers, Элтон Джон, Пол Маккартни, Тейлор Свифт, Адам Ламберт, Билли Джо Армстронг из Green Day, обращения к врачам записали Опра Уинфри, Мэттью Макконахи, Сэмюел Л. Джексон, Мишель Обама, Билл Гейтс и другие. Полную версию концерта с канала Global Citizen на YouTube убрали, но остался плейлист из 82 видео.

Чехия стала первой из стран Евросоюза, открывшая границы в эпоху коронавируса. Теперь жители могут выезжать за пределы страны. Кроме того, был отменен запрет на перемещение по стране, а граждане Евросоюза и студенты университетов смогут и въехать в страну. С 27 апреля планируется возобновить обучение в вузах, открыть фитнес-центры, библиотеки и магазины площадью до 2,5 тысячи кв. м. При этом в четверг в Чехии началось массовое тестирование населения на наличие антител к коронавирусу, за день в нем приняло участие около 3,9 тысячи человек. Пункты открылись в Праге, Брно и Литомержице.

Швейцарский профессор-кардиохирург Пауль Фогт на неделе привел пять сценариев развития эпидемии COVID-19. Об этом написал у себя в Facebook профессор факультета социальных наук НИУ ВШЭ Сергей Медведев. По первому сценарию заболевание останется сезонно рецидивирующей инфекцией со значительно более высокой смертностью по сравнению с гриппом. Во втором варианте COVID-19 станет эндемически укоренившимся в популяции, и локализованные вспышки будут происходить снова и снова. Третий сценарий — заболевание эндемически укрепится среди населения, но будет вакцинация. В соответствии с четвертым сценарием COVID-19 эндемически установится в популяции, но будет существовать противовирусная комбинированная терапия, аналогичная ВИЧ. Наконец, пятый и самый тяжелый сценарий — что COVID-19 будет вести себя сезонно и осенью появится снова в мутированной форме.



В больницах Белорецка и Дербента не самые лучшие условия, а военные дезинфицируют медучреждения в Брешии



Пациентка инфекционной больницы в башкирском городе Белорецке показала, в каких палатах содержатся люди, у которых подозревают коронавирусную инфекцию. На видео можно заметить грязный матрас, облупившиеся стены, единственную старую тумбочку на две кровати, а также сантехнику со ржавчиной. Минздрав Башкирии ответил порталу ufa1.ru, что в курсе ситуации со зданием 1960-го года постройки. По словам представителя ведомства, с подрядчиком заключен договор на капремонт, но в связи с закрытием отделения из-за лечения пациентов с коронавирусом начало работ перенесено «до особого распоряжения».

Однако эти условия кажутся не такими уж и плохими в сравнении с теми, в которых оказались медицинские работники в дагестанском Дербенте. Восемь человек с диагнозом ОРВИ, по данным Baza, были помещены в комнату инфекционной больницы, где раньше сушили белье. Позднее в Instagram Минздрава Дагестана сообщили, что была проведена внутренняя проверка, по результатам которой «выяснилось, что женщины самовольно разместились в помещении для хранения постельного белья и занимались самолечением. По итогам служебного расследования объявлены выговоры инфекционисту и заместителю главного врача по лечебной работе». Подлинность страницы, правда, проверить не удалось — ссылки на нее отсутствуют на официальной странице ведомства и в группе в Facebook.



Тем временем военные специалисты из России дезинфицируют лечебные учреждения итальянской провинции Брешиа — совместно со своими итальянскими коллегами. Соответствующее видео было обнародовано в Twitter-аккаунте Министерства обороны в пятницу. На видео можно увидеть, как люди в респираторах, защитных очках и костюмах обрабатывают специальным средством помещения, столы с пепельницами, статуи, раковины, зеркала, а также прилегающую территорию и въезды в гаражи.



Возмущенный Охлобыстин и уехавший с СМС-пропуском муж



А вот известный российский актер и бывший священник РПЦ Иван Охлобыстин на неделе появился на экранах в ролике не самого приятного содержания. После участия в пасхальной службе, которую СМИ охарактеризовали как «службу для избранных», 53-летний медиагерой пытался отнять телефон у снимавшей его журналистки Baza. Все московские церкви были закрыты по рекомендации мэрии, но в Храм Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках на Софийской набережной можно было попасть по «спецпропускам», оформлявшимся заранее. Охлобыстин, прикрывший рот платком с эмблемой производителя мотоциклов, увидев, что журналистка снимает участников службы, задал риторический вопрос, после чего попытался забрать телефон.

Также на неделе широкое распространение получило видео, на котором жительницу Казани бросает супруг, когда ее остановили сотрудники полиции для проверки наличия СМС-пропуска. Действие происходит около одного из жилых комплексов в районе улицы Николая Ершова. Девушка на велосипеде сообщила полицейским, что СМС-пропуск — на телефоне, который находится у мужа. Муж, увидев, как жена машет ему рукой, развернулся и уехал. Девушка объяснила удивившимся правоохранителям, что, возможно, ее супруг испугался их.