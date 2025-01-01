Президент России поручил разработать проект основ государственной языковой политики страны
Президент России Владимир Путин поручил разработать проект основ государственной языковой политики страны. Полный перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ опубликован на сайте Кремля.
Обеспечить разработку проекта предстоит Совету при президенте России по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ совместно с правительством страны. Срок — 1 июня текущего года.
Кроме того, к 1 октября Совету при президенте совместно с МИД России нужно провести анализ деятельности учрежденных при поддержке РФ образовательных и иных организаций, к сферам деятельности которых относятся поддержка и продвижение русского языка за рубежом.
Также в числе поручений Владимира Путина:
- рассмотреть вопрос о создании творческого объединения молодых литераторов;
- обеспечить проведение мероприятий, посвященных празднованию 130-летия со дня рождения Сергея Есенина;
- разработать и внести в Госдуму проект федерального закона «О языках народов Российской Федерации»;
- рассмотреть вопрос о создании единой государственной линейки школьных учебников по государственным языкам республик России;
- представить предложения по модернизации школьных библиотек и др.
Напомним, в декабре правительство России утвердило постановление о создании федеральной государственной информационной системы «Национальный словарный фонд». Он будет содержать актуальные данные о нормах современного русского литературного языка и обновляться не реже одного раза в пять лет.
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