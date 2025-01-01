Президент России поручил разработать проект основ государственной языковой политики страны

Фото: Михаил Захаров

Президент России Владимир Путин поручил разработать проект основ государственной языковой политики страны. Полный перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ опубликован на сайте Кремля.

Обеспечить разработку проекта предстоит Совету при президенте России по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ совместно с правительством страны. Срок — 1 июня текущего года.

Кроме того, к 1 октября Совету при президенте совместно с МИД России нужно провести анализ деятельности учрежденных при поддержке РФ образовательных и иных организаций, к сферам деятельности которых относятся поддержка и продвижение русского языка за рубежом.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Также в числе поручений Владимира Путина:

рассмотреть вопрос о создании творческого объединения молодых литераторов;

обеспечить проведение мероприятий, посвященных празднованию 130-летия со дня рождения Сергея Есенина;

разработать и внести в Госдуму проект федерального закона «О языках народов Российской Федерации»;

рассмотреть вопрос о создании единой государственной линейки школьных учебников по государственным языкам республик России;

представить предложения по модернизации школьных библиотек и др.

Напомним, в декабре правительство России утвердило постановление о создании федеральной государственной информационной системы «Национальный словарный фонд». Он будет содержать актуальные данные о нормах современного русского литературного языка и обновляться не реже одного раза в пять лет.

Галия Гарифуллина