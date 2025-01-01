В ФБР сообщили о смерти водителя, устроившего наезд на пешеходов в Новом Орлеане

Федеральное бюро расследований (ФБР) США подтвердило смерть водителя, который совершил наезд на пешеходов в Новом Орлеане (штат Луизиана). Произошедшее классифицируют как теракт.

— Сегодня утром человек направил автомобиль на толпу людей на Бурбон-стрит в Новом Орлеане. Подозреваемый вступил в противостояние с правоохранительными органами, он мертв. ФБР работает с партнерами для того, чтобы изучить детали этого теракта, — передает телеканал NBC News заявление спецслужбы.

Напомним, сегодня водитель на грузовике въехал в толпу людей в Новом Орлеане. По последней информации, не менее 10 человек погибли, еще 31 пострадал, сообщает ТАСС.



Галия Гарифуллина