В Госдуме напомнили, какие законы вступают в силу с 1 января

Фото: Динар Фатыхов

С 1 января 2025 года в России вступают в силу ряд значительных законодательных изменений. Они касаются как экономических, так и социальных сфер жизни граждан, рассказал в беседе с RT депутат Госдумы, член Комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

— Одно из наиболее заметных изменений — увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 3 198 рублей, что доведет его до 22 440 рублей. Этот шаг призван обеспечить, чтобы все работодатели подняли заработную плату своих сотрудников до новой минимальной планки. Важно отметить, что теперь МРОТ будет зависеть от медианной зарплаты, составляя 48% от этой величины, что позволит более точно отражать реальные экономические условия и уровень жизни населения, — заявил он.

По словам Чаплина, прожиточный минимум вырастет на 15%. По всей России он составит 17 733 рубля, для трудоспособных граждан — 19 329 рублей, для детей — 17 201 рубль, а для пенсионеров — 15 250 рублей.

Елизавета Пуншева / realnoevremya.ru

Что касается налогообложения, для россиян с годовой зарплатой до 2,4 млн рублей ставка останется без изменений — 13%. Для обладателей более высокого дохода она составит:

15% — для доходов от 2,4 млн до 5 млн рублей;

18% — от 5 млн до 20 млн рублей;

20% — от 20 млн до 50 млн рублей;

22% — для тех, кто зарабатывает свыше 50 млн рублей в год.

Депутат добавил, что у россиян появится возможность получить новые налоговые вычеты. В частности, увеличатся вычеты на содержание детей и появится вычет за сдачу норм ГТО и прохождение диспансеризации.

Кроме того, с 1 января вступает в силу единый стандарт защиты прав ипотечных заемщиков. Он ужесточает требования к кредитным учреждениям и обязывает их действовать максимально прозрачно по отношению к клиентам.

Напомним, недавно правительство России продлило особый порядок продажи зарубежных лекарств в стране до конца 2025 года. Такое решение было принято, чтобы избежать дефицита медикаментов и перебоев с поставками в аптеки. Речь идет о возможности продажи зарубежных препаратов не только в российской, но и в иностранной упаковке с этикеткой на русском языке.

Галия Гарифуллина