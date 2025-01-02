Сегодня в Татарстане потеплеет до +3 градусов

В отдельных районах прогнозируются метель и гололед

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Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода. Возможны небольшие и умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и мороси, сообщили в Гидрометцентре РТ.

В отдельных районах прогнозируются метель и гололед. Ветер южный, юго-западный 7—12 м/с, местами с порывами до 15—20 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от 0 до +3 градусов. На дорогах гололедица, местами сильная, накат.

В Казани ожидается +1... +3 градуса. Возможны осадки в виде снега, мокрого снега и мороси.

Галия Гарифуллина