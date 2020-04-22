В Казани муж бросил жену, когда ее остановили полицейские для проверки пропуска — видео

Фото: кадр видео из соцсети

В соцсетях распространяется ролик, как казанец оставил свою супругу, когда ее остановили полицейские для проверки цифрового пропуска. Его уже саркастично окрестили «Когда твой муж надежный защитник и опора».

Случай произошел на выезде из жилого комплекса «Арт Сити». Стражи порядка остановили велосипедистку и попросили предъявить пропуск. Девушка объяснила, что направляется на дачу, а телефон с пропуском находится у мужа. Она обернулась и помахала едущему позади супругу, чтобы он подъехал к ней.

Поняв, что супругу остановили полицейские, глава семьи развернулся и уехал в другую сторону.

«Подождите, куда он поехал? — недоумевали стражи порядка. — Он что, вас оставил?»

Девушке ничего не оставалось, как оправдываться: скорее всего, муж испугался.

К слову, если супруги действительно оформили перед выездом разрешение на выезд на дачу, штрафа они не получили бы.