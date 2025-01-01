Чаплин: ожидается, что средняя страховая пенсия по старости в 2025 году составит 24 тыс. рублей

Фото: Роман Хасаев

Депутат Госдумы, член Комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин напомнил об изменениях в пенсионных выплатах в 2025 году.

— Ожидается, что средняя страховая пенсия по старости в 2025 году составит 24 059,12 рубля. Пенсионный балл, в свою очередь, увеличится с 133,05 до 142,76 рубля. Особенно важным станет автоматическое возобновление индексации пенсий для работающих пенсионеров начиная с 2025 года, — приводит его слова RT.

Чаплин добавил, что с апреля 2025 года социальные пенсии вырастут на 14,75%. К концу года они достигнут в среднем 15 456 рублей.

— Размер страховой пенсии определяется как произведение накопленных пенсионных коэффициентов на их ценность при назначении пенсии с добавлением фиксированной выплаты, которая составит 8728,73 рубля с января 2025 года. Таким образом, размер пенсии с 30 пенсионными баллами приблизится к 13 тыс. рублей, — объяснил депутат.

Напомним, индексация пенсий работающим пенсионерам в 2025 году коснется около 9 млн человек.

Галия Гарифуллина