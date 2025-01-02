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МВД России предупредило о новом мошенничестве через приложения для ЖКХ

08:42, 02.01.2025
МВД России предупредило о новом мошенничестве через приложения для ЖКХ
Фото: Реальное время

Мошенники начали использовать новые схемы для взлома мобильных телефонов граждан, предлагая установить приложения для оплаты счетов за услуги ЖКХ или для записи к врачу. Об этом сообщили в ТАСС.

По информации ведомства, злоумышленники часто представляются работниками управляющих компаний или медицинских учреждений и по телефону предлагают установить приложения, которые на самом деле предназначены для получения удаленного доступа к мобильным устройствам. В результате этого аккаунты граждан в социальных сетях могут быть взломаны, а под их именем рассылаются фишинговые ссылки.

В связи с этим МВД призывает граждан быть осторожными: не загружать подозрительные ссылки, тщательно проверять адреса интернет-ресурсов перед вводом конфиденциальной информации и избегать установки приложений из ненадежных источников.

Анастасия Фартыгина

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