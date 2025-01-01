В Татарстане на дороге в Раифу образовалась огромная пробка
В Татарстане на дороге к Раифскому монастырю образовалась огромная пробка. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт».
Напомним, с 30 декабря по 8 января в монастыре проходит ежегодный рождественский фестиваль ледовых скульптур и снежных фигур «Лед и свет». На нем представлены многометровые композиции изо льда и снега.
У гостей есть возможность попробовать блюда монастырской трапезной, посетить рождественскую ярмарку или поучаствовать в играх на свежем воздухе.
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