Полиция в России получит право беспрепятственного доступа в жилье мигрантов с 5 марта

Фото: Ирина Плотникова

С 5 марта 2025 года в России вступает в силу закон, который предоставляет полиции право свободного доступа в дома мигрантов, находящихся под режимом высылки. Это нововведение направлено на усиление государственного контроля за иностранцами, незаконно находящимися на территории страны. Об этом сообщили в ТАСС.

Согласно новым нормам, полицейские смогут запрашивать информацию и документы у государственных органов России и властей других стран. Это включает данные, которые могут составлять коммерческую, банковскую и налоговую тайну, а также информацию о банковских счетах иностранцев в режиме высылки и движении средств по ним.

Кроме того, сотрудники МВД получат возможность осуществлять наблюдение за иностранными гражданами, включая использование технических средств. Это будет касаться как самих мигрантов, так и физических или юридических лиц, предоставляющих им помощь в пребывании на территории России. Полиция сможет использовать данные мобильных устройств, геолокацию и системы распознавания лиц для выполнения своих задач.

Напомним, что иностранцам, которые незаконно находятся в России, необходимо до 30 апреля покинуть страну или урегулировать свое правовое положение. Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина о высылке нелегальных мигрантов.



Анастасия Фартыгина