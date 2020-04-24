Фотомарафон «100-летие ТАССР»: лестница в Ленинском саду, Казань, 1970-е

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 249-я

Фото: из архива Валерия Глазова

Лестница в Ленинском саду Казани — один из самых старых сохранившихся в городе памятников советской архитектуры. Она была построена в 1924 году — после смерти Ленина в увековечение памяти вождя, соединяя нижнюю террасу сада (который оперативно переименовали из Николаевского в сад имени товарища Ленина) с верхней (где в дореволюционные времена проходили студенческие сходки).

Среди краеведов есть мнение о том, что лестница — это вообще самое раннее из сохранившихся советских архитектурных произведений. Лестницу построили на добровольные пожертвования жителей по проекту архитектора Ф.П. Гаврилова. Это была очень интересная конструкция: асимметричная, со скошенным левым краем. Длина лестницы — 4 метра 55 сантиметров. У нее 5 маршей по 14 ступеней в каждом. Лестницу построили с секретом. В ее глубине была оборудована кладовая комната, где дворники могли отдохнуть и хранить свой рабочий инвентарь. До реставрации сохранялись смотровые окна из этой кладовой. Сейчас доступа к ней нет.

На верхней террасе много лет стоял памятник Ленину — памятный бюст высотой в 3,5 метра поставили ровно через год после смерти вождя, 21 января 1925 года. 26 июня скульптуру заменили бронзовой фигурой работы скульптора Шильникова. Судя по всему, это был первый памятник Ленину в Казани. В тот же период лестницу украсили барельефными надписями «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», «Маркс», «Ленин», эмблемой — штурвалом научной организации труда (НОТ), окруженным словами «Время», «Система», «Энергия», «НОТ» и орнаментальным рядом из звезд, серпа и молота.

В 1970-х лестница приобрела статус «студенческой»: к концу десятилетия уже построили и открыли вторую университетскую «свечку» и библиотеку имени Лобачевского, и на верхней террасе сада, да и на самой лестнице летом собирались студенты — в отличие от предреволюционных воинственно настроенных сходок, это были вполне мирные посиделки. Кто-то повторял здесь материал перед экзаменами, читая конспекты и учебники, а кто-то по-пролетарски пил пиво с компанией. Студенты и даже преподаватели ходили по лестнице в Ленинский сад, чтобы почитать газеты на стендах, которые и по сей день стоят вдоль аллеи, ведущей от памятника Бутлерову к Черному озеру. Здесь в обязательном порядке развешивали новые тиражи «Правды», «Труда», «Советской Татарии».



А еще в 70-е годы на лестнице собирались столичные коллекционеры марок и значков (раз в неделю, по воскресеньям). Правда, в середине десятилетия здесь появились спекулянты, перепродававшие втридорога календарики и книги. В 1976-м в университете организовали боевую комсомольскую дружину, которая фактически и разогнала «тусовщиков» с лестницы. Каждое воскресенье дружинники вместе с милиционерами приходили «собирать урожай» и уводить в отделение несчастных коллекционеров, которые не успели убежать.



В 1980-х лестницу капитально отреставрировали: ходить по ней было не совсем безопасно, особенно зимой: были разбитые ступеньки, которые превращались в сплошной обледеневший спуск, фасады с надписями и барельефами изрядно обветшали, и некогда нарядная лестница больше походила на неупорядоченную груду камней. Правда, при этой реконструкции символы объекта советского модернизма и ряд архитектурных атрибутов лестницы были утрачены. Все сооружение при этой реконструкции потеряло статус архитектурного памятника.

Потом были долгие споры о том, нужна ли вообще эта лестница, не лучше ли будет ее снести и построить здесь что-нибудь более уместное. Память победила, и к 2018 году историческую лестницу все-таки реконструировали и сделали ее похожей на первоначальный вариант.



Людмила Губаева