METRO пожаловался на издержки режима изоляции в Татарстане

Представители ретейла предложили создать единый контакт-центр для межрегиональных перевозок

«Мы считаем, что у бизнеса должны быть не отсроченные налоговые начисления, не арендные каникулы, а настоящая амнистия. Ведь отсрочка означает всего лишь отсрочку от банкротства», — призывал взглянуть суровой правде в глаза представитель российского Минпромторга Никита Кузнецов во время вчерашней онлайн-конференции о мерах региональной поддержки бизнеса. Представители федеральных органов власти предрекли перспективу радикального изменения регуляторной среды после самоизоляции, а регионы анонсировали первые послабления строгого режима. Однако глава представительства МЕТРО АГ Алексей Григорьев пожаловался на мешающие работе бизнеса ограничения в Татарстане.

«Рынки закрываются, цены на нефть падают. И коронавирус...» Что дальше?

Накануне представители федеральных органов власти — Минэкономразвития и Минпромторга, отвечающие за экономическую стабилизацию в условиях пандемии, вышли на прямую связь с регионами и крупным иностранным бизнесом, работающим в России. На интерактивной площадке онлайн-конференции «Меры региональной поддержки бизнеса в условиях эпидемиологической изоляции», организованной Росконгрессом, РСПП и EY, они изложили новые подходы к преодолению тяжелейших последствий в стране, а регионы наглядно рассказали, как адаптируются федеральные меры поддержки на местах. От Минэкономразвития РФ говорил заместитель начальника Департамента инвестиционной политики Кирилл Сердашев. Позицию Минпромторга РФ представлял директор Департамента внутренней торговли Никита Кузнецов.

Зато куда более статусной оказалось команда регионов и иностранного бизнеса, работающего в России. На конференции присутствовали представители Московской области, Краснодарского края, Самарской и Белгородской областей и конечно, Москвы. На связь вышли глава представительства МЕТРО АГ Алексей Григорьев и директор по корпоративным отношениям LafargeHolcim (крупный французский поставщик цемента) Виталий Богаченко. Открытая дискуссия с таким широким представительством бизнеса и власти проводится нечасто с момента введения режима самоизоляции в России. И здесь не просто, как говорится, «сверяли часы», а всерьез пытались перенастраивать в спешке запущенный механизм.

Открывая дискуссию,Александр Ивлев, управляющий партнер EY, координатор иностранных участников Консультативного совета по иностранным инвестициям в России отметил, что экономике угрожают три фактора. «Идет деглобализация рынков, они закрываются. Падают цены на нефть. И коронавирус...». По его мнению, от того, как быстро государство сможет принять адекватные меры поддержки, будет зависеть тяжесть последствий.

Как заявил Никита Кузнецов, для реанимации торговли ими предложены радикальные меры по аннулированию платежей вместо отсрочки. Фото retail-life.ru

От нас ждут нестандартных шагов

«Непродовольственный ретейл упал до 100 процентов, общепит — на 100 процентов. У крупных торговых сетей все неплохо, но мы ожидаем спада, — начал описывать известные масштабы катастрофы директор Департамента внутренней торговли Минпромторга РФ Никита Кузнецов. — Что касается несетевой розницы, МСБ, то уже в апреле 60 процентов субъектов говорят, что выручка упала более чем на 50 процентов. Эта ситуация близка к катастрофе, и надо называть вещи своими именами. Иначе мы неправильно будет витать где-то в облаках», — заявил он. Больше всего его пугает то, что спрос быстро не восстановится после снятия ограничений.

«Видимо, шок от психоза в мире таков, что вряд ли люди сразу пойдут в рестораны. Они будут внимательны к тому, чтобы не посещать людные места», — полагает он. Таким образом, ожидается «тектонический сдвиг в потребительском поведении», что приведет к сдвигам в экономике.

В Минпромторге считают, что бизнес ждет от власти нестандартных решений и похоже, они есть в арсенале ведомства. Как заявил Никита Кузнецов, для реанимации торговли ими предложены радикальные меры по аннулированию платежей вместо отсрочки.



— Что такое отсрочка для бизнеса? Что такое отсрочка от налоговых выплат? Или от арендной платы? Это всего лишь отсрочка от банкротства, — призвал он «называть вещи своими именами». — Мы говорим, друзья, вам будет начисляться налог на имущество, но вы можете заплатить потом. А что потом? Мы не знаем, что какой будет спрос и никто не знает.

По его мнению, бизнесу должны быть не начисления, не арендные каникулы, а полная амнистия. В этом случае арендодатели ТЦ смогут предоставлять льготный режим для остальных участников бизнеса по цепочке. «Мы предложили и продолжаем их обсуждать. Где-то настаиваем, где-то дискутируем и надеемся, что нас поддержат», — уверен он.

По его мнению, бизнесу должны быть не начисления, не арендные каникулы, а полная амнистия. Фото Ильи Репина

Есть ли жизнь после пандемии



Больше всего Минпромторг волнует, а что потом? Глава департамента анонсировал готовящиеся меры по изменению регуляторной среды. Иначе говоря, полное освобождение от лицензирования и сертификации.

«Мы сейчас считаем, что надо думать о «регуляторной амнистии» — нужно сделать такие льготные правила для бизнеса, отменив все, за исключением того, что непосредственно влияет на жизнь и здоровье людей», — сказал он. В частности, Кузнецов предлагает пересмотреть нормы, которые касаются лицензирования и сертификации, создать возможности для беспрепятственного экспорта, торговли товарами внутри страны. «Мы должны создать такие правила, чтобы каждый мог иметь возможность заниматься (предпринимательской деятельностью) безо всяких административных издержек», — добавил директор департамента. — Хочешь экспортировать — пожалуйста, без всего… хочешь продавать с автомашины — пожалуйста».

«Я вас умоляю, не называйте эти меры с негативной коннотацией, — поправил его ведущий Алексей Бобровский. — Амнистия, гильотина — это плохо. Ну есть же положительные слова — зеленая улица например. Если называете амнистией, значит до этого я был преступник?».

МЕТRО обидел час на сборы



Иностранный ретейл пребывает в растерянности от сверхжестких мер по ограничению передвижения. В отличие от российского бизнеса, он не нуждается ни в поддержке, ни в беспроцентных кредитах. Но просит разумных правил по передвижению товаров. Так, глава представительства МЕТRО АГ Алексей Григорьев особо пожаловался на сильные ограничения в Татарстане.

«Наша компания занимается мелкооптовым бизнесом в 51 регионе РФ, и мы в полной мере видим проблемы МСБ и общепита. В китайском Ухане выжило лишь 20 процентов гастрономии. А в России есть риск, что около 30 процентов не выживает», — прогнозирует он. При этом в регионах действуют разные пропускные режимы, которые мешают свободному перемещению товаров. Наиболее строгий в Татарстане, пожаловался он: «Здесь оптовику дается только один час. Что он успеет? Профессиональный клиент не приедет к нам, не загрузит телегу — все то, из чего он формирует ассортимент в своем магазине, и не повезет обратно», — рассказал он. По его словам, с такими вещами приходится разбираться в ручном режиме.

Наиболее строгий режим в Татарстане, пожаловался Алексей Григорьев. Фото retail-loyalty.org

Речь, вероятно, шла о региональных предпринимателях, которые закупаются в МЕТRО оптом, используя при этом не форму справок, а механику цифровых пропусков. Представителей Татарстана на конференции не было, поэтому ответного комментария на последовало.

Плюсом работы в регионах он назвал то, что сократилось количество проверок, «от которых малый бизнес сильно страдал». Но есть обеспокоенность по поводу отсрочки сроков уплаты налогов за то время, когда он не работал. «Все-таки наступит срок. И клиенты из общепита беспокоятся, насколько они выживут после того, как отсрочки закончатся и придется платить по налогам».

Директор по корпоративным отношениям LafargeHolcim (французский поставщик цемента) Виталий Богаченко поддержал его в том, что возникла неразбериха с тем, как перевозить грузы в условиях разных режимов самоизоляции. «Нужно создать единый контакт центр для межрегиональных перевозок», — предложил он. «Иначе нам приходится поднимать много личных контактов, изучать юридическую базу решений, а это отнимает много времени», — пояснил он.

Брал под 8,5%, а ему выдают под 11%

Московская область наряду с Краснодарским краем и Татарстаном установила жесткий режим самоизоляции, запретив не только торговлю, но и стройки, автосервис, рынки.

Больше всего властей Московской области волнует неоправданно завышенные ставки рефинансирования кредитного бремени бизнеса.

«Меры, принятые на федеральном уровне, не работают сейчас до конца, — пожаловался заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов. — В программах перекредитовки жестко прописано увеличение ставки. Брал бизнес под 8,5%, обращается за отсрочкой, ему выдают под 11%. И банк, получая субсидию от федералов до 6% годовых, заинтересован в поднятии этой ставки. Коллеги из МЭР, услышьте эту проблему! — воскликнул он. — Если бизнес брал кредит под 8,5%, то по программе она просто должна продлиться. Не отдавайте это на откуп ЦБ, который говорит — ну дальше действуйте сами. Часто это не срабатывает!»

«Меры, принятые на федеральном уровне, не работают сейчас до конца», — пожаловался заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов. Фото mosreg.ru

Далее Хромов сообщил, что в последние 5 дней уровень выявляемых заболевших «короной» не растет, поэтому сейчас ведутся проверочные работы готовности строек к открытию. К концу недели часть может открыться. «Но мы не хотим получить 60—100 заболевших, поэтому проверяем на предмет соблюдения требований Роспотребнадзора». Два дня назад была открыта торговля семенами и рассадой.

В качестве меры поддержки собственники ТЦ дают арендные каникулы, а взамен получают льготы по налогу на имущество, будет отсрочку на 6 месяцев по арендным ставкам. Для пострадавших отраслей — рассрочку по аренде на 1—2 года. «Возможно, что дадим право не платить за аренду государственного и муниципального имущества», — допускает он. В других регионах действуют похожие меры поддержки.