Авторынок Татарстана: продажи переехали в онлайн и упали в пять раз

Как автомобильный рынок чувствует себя в начале 2020 года

Коронавирус и связанная с ним самоизоляция практически остановили автомобильный рынок. Дилерам приходится держать автосалоны закрытыми, делая ставку на дистанционные продажи, которые, по мнению экспертов, вряд ли станут альтернативой очным. Тем временем курс рубля снижается, что должно привести к росту стоимости машин. От первого времени после снятия режима самоизоляции эксперты ждут роста (связанного с накопившимся спросом), предрекая при этом и последующее падение продаж. Тем временем «Реальное время» решило выяснить, что происходило на рынке с января по март — еще до начала «коронакризиса».

Vesta ждет обновления, а Tiguan ворвался в топ

Как следует из данных аналитического агентства «Автостат», первые 3 месяца года (еще до повсеместного введения режима самоизоляции) оказались для автопроизводителей в России в целом удачными. Четыре из пяти самых популярных моделей автомобилей в стране улучшили свои продажи, а некоторые модели из топ-25 стали популярнее на четверть, а то и в два раза.

Самой продаваемой машиной в России по-прежнему остается одна из самых бюджетных моделей, доступных на рынке страны, — Lada Granta. В январе — марте их продали в количестве почти 30 тысяч штук. Это на 4% больше, чем год назад. Kia Rio, сохраняющая третье место, стала покупаться на 3% чаще, чем год назад. У самой популярной модели другого корейского производителя — Hyundai Creta — еще более впечатляющие показатели: плюс 12% за год. Polo от немецкого Volkswagen отстает по росту совсем немного: за год рост продаж составил 9%.

А вот Lada Vesta, хотя и сохранила второе место по абсолютным цифрам продаж в России, но неожиданно стала менее популярной. Показатель по сравнению с январем — мартом 2019 года снизился на 4%.

По словам Азата Тимерханова, руководителя пресс-службы аналитического агентства «Автостат», причина снижения — в прошлогоднем успехе модели: «Здесь больше сказалась «высокая база» прошлого периода — март 2019-го для «Весты» был рекордным (порядка 13 тыс. проданных машин). Нынешние 11 тысяч (в марте 2020-го) выглядят меньше, но все равно остаются существенным показателем в нынешних условиях рынка. Это все сказывается и на квартальных показателях, так что минус 4% — это не критично, учитывая высокую сравнительную базу», — говорит он.

Главный редактор журнала «АвтоБизнесРевю» Евгений Еськов видит и другую причину снижения спроса на автомобиль: «Lada Vesta слегка сдала на фоне растущей «Гранты». Впрочем, модель, пожалуй, пора обновить, и в течение года, скорее всего, произойдет рестайл. До этого продажи должны вытянуть версии с вариатором — дебют прошлой осени», — считает он.

Тем не менее еще более неутешительные результаты — у «одноклассника» Vesta — Hyundai Solaris. Правда, популярность этой модели снижается уже довольно давно. Связано это сразу с несколькими причинами: Hyundai делает ставку на модель Creta, а Solaris вступает в прямую конкуренцию с Kia Rio, производящимся на том же заводе. Solaris в результате за год «просел» на 15%.

Снижение зафиксировано и еще у двух моделей, входящих в топ-10 по продажам в стране. Это — универсал Lada Largus, чей показатель снизился даже больше, чем у «Весты» — на 6%, и построенный на одной базе с «Ларгусом» Renault Logan. Его стали покупать меньше на 1%. Другие модели из топ-10 показали рост, причем довольно впечатляющий. Расположившийся на девятом месте Volkswagen Tiguan, например, поднялся сразу на пять строчек: таких машин купили на 20% больше, чем год назад.

А абсолютный лидер по росту популярности — «паркетник» Toyota RAV4. Число проданных машин выросло с 5,9 до 11,6 тысячи, то есть почти в два раза. Эксперты связывают это со сменой поколений автомобиля. Азат Тимерханов из «Автостата» говорит: «Предыдущее поколение выпускалось довольно долго, поэтому у почитателей марки накопился отложенный спрос на новую модель. Даже несмотря на столь высокий ценник (от 1,8 млн руб.), «Тойота» остается «Тойотой». Также сказывается и «низкая база» прошлого периода — в I квартале 2019 года у RAV4 было падение продаж более чем на 10%».

Отмечают эту причину и в пресс-службе сети автосалонов ТТС. Кроме того, по словам представителей компании, на вторичном рынке RAV4 может порадовать своих владельцев достаточно высокой остаточной стоимостью. «Плюс — завод изготовитель на год продлил срок гарантии на эти автомобили: с 3 до 4 лет. Все это в сочетании с хорошей маркетинговой поддержкой импортера оказывает влияние на принятие клиентами решения о покупке», — говорят в ТТС.

25 наиболее продаваемых моделей автомобилей в России за I квартал 2020 года



январь — март % март % Модель 2020 2019 2020 2019 Лада Гранта 29 660 28 626 4% 11 631 10 422 12% Лада Веста 26 785 27 888 -4% 11 172 12 850 -13% Kia Rio 22 899 22 275 3% 8 274 8 927 -7% Hyundai Creta 18 815 16 770 12% 6 803 6 498 5% Volkswagen Polo 12 820 11 801 9% 5 371 4 283 25% Hyundai Solaris 12 106 14 199 -15% 4 245 5 945 -29% Toyota RAV4 11 595 5 903 96% 5 293 2 609 103% Лада Ларгус 8 884 9 431 -6% 3 782 3 981 -5% Volkswagen Tiguan 8 765 7 298 20% 3 568 3 120 14% Renault Logan 7 806 7 892 -1% 3 066 3 549 -14% Nissan Qashqai 7 538 6 627 14% 3 392 2 988 14% Toyota Camry 7 530 8 251 -9% 3 133 3 405 -8% Kia Sportage 7 261 7 657 -5% 2 538 2 440 4% Renault Duster 7 084 8 268 -14% 3 268 3 536 -8% Skoda Rapid 6 811 7 963 -14% 2 813 2 966 -5% Лада 4x4 6 651 7 723 -14% 2 821 3 044 -7% Renault Sandero 6 627 6 581 1% 2 923 2 988 -2% Nissan X-Trail 6 481 6 677 -3% 2 422 2 790 -13% Skoda Octavia 6 360 5 388 18% 2 951 2 077 42% Skoda Kodiaq 5 743 4 724 22% 2 406 1 768 36% Mazda CX-5 5 590 4 388 27% 2 592 1 771 46% Renault Kaptur 5 490 6 256 -12% 2 363 2 764 -15% Mitsubishi Outlander 5 407 5 692 -5% 2 554 2 640 -3% Лада ИксРэй 5 170 6 451 -20% 2 393 2 674 -11% Hyundai Tucson 5 016 5 569 -10% 2 064 1 868 10%

В лидерах роста — Mazda CX-5 и Skoda



В разговоре про особо выдающиеся результаты, нельзя не отметить и еще четыре модели, входящие в топ-25, которые сильно улучшили показатели. К примеру, Mazda CX-5 с 21-го места стала покупаться на 27% чаще. Две модели Skoda, расположившиеся на 19-м и 20-м местах, улучшили показатели на 18% и 22%, — это модели Octavia и Kodiaq. Наконец, Nissan Qashqai с 11-го места стали покупать на 14% чаще.

Евгений Еськов из «АвтоБизнесРевю» считает, что Skoda Octavia лидирует в C-классе за счет удобного кузова, широкого конфигуратора и в целом практичности. Кроме того, анонсировано новое поколение, поэтому на старое могут давать хорошую скидку. Skoda Kodiaq, по словам Еськова, за свои деньги — один из лучших вариантов. Представители ТТС объясняют рост популярности моделей Skoda и еще одной причиной. «Предпосылкой этому послужил подогретый интерес клиентов к Karoq — новой модели, вышедшей в феврале. У нее временно был ограниченный выбор комплектаций и двигателей, что послужило стимулом покупателям к рассмотрению «соседних» по цене Octavia и Kodiaq», — говорят в ТТС.

Что касается Mazda CX-5 — ее успех состоит из нескольких факторов: «Марка постепенно старается выйти на премиальный уровень, насаждая покупателям эту идею: хорошо видно, например, по отделке салона. Плюс японские агрегаты клиенты рассматривают как надежные. Также у CX-5 высокий коэффициент остаточной стоимости», — считает главный редактор «АвтоБизнесРевю».

А вот семь моделей из топ-25 сильно ухудшили показатели продаж: более чем на 9%. Среди них — Toyota Camry с «проседанием» на 9%, Hyundai Tucson, чьи продажи просели на 10%, Renault Kaptur с 12%-ным снижением и три модели со снижением на 14%. Это — Lada 4x4, больше известная как «Нива», Skoda Rapid и Renault Duster. Кроме того, еще одна модель ВАЗа — Lada XRAY ухудшила показатель сразу на 20%, оказавшись на предпоследнем месте.

«Проседание» продаж четырех из пяти моделей АвтоВАЗа, входящих в топ-25, привело и к общему снижению продаж производителя. Фото: lada.ru

Китайцы закрепляются в России

Если говорить не о конкретных моделях, а об общих показателях брендов, то можно заметить, что «проседание» продаж четырех из пяти моделей АвтоВАЗа, входящих в топ-25, привело и к общему снижению продаж производителя. Оставаясь на первом месте, за год он все же «потерял» 3%. На 2% снизились продажи и Kia: в топ-25, кроме популярной и успешной Rio, входит только Sportage, продажи которого снизились за год на 5%. Hyundai, представленный в топ-25 тремя моделями, почти не изменил годовых показателей по продажам — 41,6 тысячи машин против 41,5 тысячи годом ранее.

Среди остальных производителей можно выделить успех Toyota (увеличение общих продаж на четверть благодаря огромному росту продаж RAV4), а также Skoda (рост на 14% — у нее увеличились продажи Octavia и Kodiaq). Кроме того, выросли показатели Suzuki (на 73%), Audi (на 17%), Mercedes-Benz и Lexus (на 16%), Mazda (на 15%). Главные провалы первого квартала — у Ford (-72% по сравнению с прошлым годом), Chevrolet (-27%), Mitsubishi (-13%) и Datsun (-10%).

Отметим, помимо этого, резкий рост продаж китайских брендов — Chery вырос на 37%, Geely — на 57%, а Haval — вообще на 179%. Азат Тимерханов из «Автостата» объясняет это тем, что китайцы делают особую ставку на сегмент SUV, который остается крупнейшим на нашем рынке. «К тому же Haval и Geely имеют местные сборочные площадки (в Тульской области и Белоруссии соответственно). Стремительный рост у Haval также обеспечен за счет «низкой базы» прошлого периода. Ну и нельзя забывать про «аномальный» март, когда люди побежали в автосалоны, чтобы купить автомобили до очередного подорожания и наступления неблагоприятных последствий, связанных с пандемией коронавируса», — рассказывает он.

25 наиболее продаваемых марок автомобилей в России за I квартал 2020 года



январь — март % март % Марка 2020 2019 2020 2019 Лада 79 600 82 363 -3% 32 808 33 821 -3% Kia 51 870 52 982 -2% 19 808 19 560 1% Hyundai 41 601 41 489 0% 15 819 16 322 -3% Renault 32 056 29 349 9% 13 640 13 051 5% Toyota 27 231 21 608 26% 12 857 9 224 39% Volkswagen 23 794 22 075 8% 10 007 8 529 17% Skoda 21 001 18 433 14% 9 856 6 956 42% Nissan 18 225 19 285 -5% 7 562 8 136 -7% ГАЗ комм 11 097 11 431 -3% 4 713 4 984 -5% Mercedes-Benz 10 334 8 936 16% 4 427 3 337 33% Mitsubishi 9 266 10 653 -13% 4 424 4 905 -10% Mazda 7 585 6 573 15% 3 502 2 711 29% УАЗ 7 293 7 734 -6% 2 742 3 089 -11% Datsun 4 877 5 448 -10% 1 912 2 687 -29% Lexus 4 563 3 938 16% 2 244 1 724 30% Chevrolet 4 259 5 867 -27% 1 831 2 775 -34% Haval 4 047 1 452 179% 1 599 558 187% Audi 3 941 3 363 17% 1 730 1 260 37% Geely 2 466 1 566 57% 935 643 45% Ford 2 142 7 729 -72% 1 159 3 561 -67% Land Rover 1 999 2 132 -6% 897 941 -5% Suzuki 1 929 1 114 73% 787 742 6% Subaru 1 721 1 632 5% 839 529 59% Volvo 1 702 1 616 5% 784 828 -5% Chery 1 689 1 229 37% 815 432 89%

Вводят дистанционные продажи, но это не панацея



В целом — первый квартал оказался для автомобильного рынка обычным. Рита Халилова, директор по продажам группы компаний «КАН АВТО» сообщила, что спрос на автомобили в январе — марте был стабильным, а с появлением автоматической трансмиссии у продукции Lada стал еще выше.

Но в апреле, очевидно, российский (да и глобальный) авторынок ждет существенное проседание. В том же «КАН АВТО» отметили стремительное падение продаж в связи с невозможностью работы автосалонов. Пресс-служба ТТС отмечает, что из-за режима самоизоляции люди откладывают покупку, даже если изначально ее планировали. «По отношению к аналогичному периоду 2019 года уровень продаж снизился: по новым автомобилям в пять раз, а по автомобилям с пробегом в четыре раза», — говорят в ТТС.

Поэтому в начале апреля автодилер внедрил дистанционные продажи. Данный формат, по словам представителей компании, позволяет клиенту забронировать автомобиль онлайн, а затем приобрести его с помощью дистанционных инструментов. При этом формат был разработан давно, но запущен в начале апреля, когда стало понятно, что ограничительные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции будут продлены.

О дистанционных продажах, кстати, говорят и в «КАН АВТО». По словам представителя дилера, работает это так: клиент может оставить заявку на официальном сайте или позвонить в любой дилерский центр, его проконсультируют, ответят на все вопросы и проведут видеопоказ автомобиля. Далее, при положительном решении клиента, ему выставят счет. Клиент должен его оплатить и получить свой автомобиль: его привезут в указанное клиентом место либо выдадут в специально оборудованной зоне выдачи интернет-заказов.

В том же «КАН АВТО» отметили стремительное падение продаж в связи с невозможностью работы автосалонов. Фото Ильи Репина

Эффективность дистанционных продаж, правда, в «КАН АВТО» пока оценить не готовы, так как такая модель взаимодействия запущена совсем недавно. Евгений Еськов из «АвтоБизнесРевю» говорит, что тема онлайн-продаж автомобилей развивается давно. По его мнению, возможно, что сложившаяся ситуация может дать толчок для большего развития этих технологий.

Тем не менее в эффективность этой меры Еськов не очень верит: «Мое мнение таково, что это не панацея. Если происходят разовые сделки, то в масштабах всего рынка это — капля в море. При дистанционной продаже автомобилей уже на уровне бизнес-процессов начинаются проблемы. Скажем, в одном случае машина находится на складе импортера и ее нужно забрать, а забрать нет возможности. Если все же получится, то нужен продавец, который в теории поедет с эвакуатором и отвезет машину клиенту. А продавец в самоизоляции. Для выдачи машины в кредит нужна личная подпись клиента, и так далее.

То есть в вопросе онлайн-продаж на каждом шагу дилеры сталкиваются с препятствиями, поэтому пока не вижу, чтобы это был повсеместный реально работающий инструмент. Тем более который сможет поддержать объем продаж рынка. Поэтому при падении объемов продаж автомобилей, когда автоцентры начнут снова работать в привычном формате, пожалуй, важную роль с точки зрения доходности будет играть сервис. Спрос же будет зависеть от клиентов, их благосостояния и уверенности в том, что сейчас подходящее время совершить покупку автомобиля», — говорит он.

Годовой показатель обвалится, но перед этим может быть рост

Говоря о показателях рынка, Еськов отмечает, что автоцентрам пришлось закрыться — к тому же, пандемия пришлась на весну, традиционно пиковый период для авторынка. «Кроме того, к этому прибавилось падение курса рубля, и уже в марте часть клиентов стали покупать новые машины за наличные, то есть люди постарались таким образом сберечь свои накопления. Что будет дальше — пока неизвестно, но, судя по всему, рынок ждет сильное падение. По итогам года может быть, например, минус 20—30% к прошлому году. Все последние события сильно ударили как по продажам новых машин, так и по финансам дилеров и, что тоже важно, по благосостоянию клиентов», — рассказывает главный редактор «АвтоБизнесРевю».

Тем не менее после отмены режима самоизоляции можно ожидать небольшого роста спроса на автомобили. В ТТС, например, отмечают, что в данный момент авторетейл уже включен в перечень отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции. «Из-за падения нефти рубль обвалился более чем на 30%, а значит, пропорционально вырастут и цены на автомобили. В данных условиях вполне ожидаем повышенный спрос — сейчас это не только выгодное приобретение, но и дальновидное. В среднем автомобили теряют 10—15% своей стоимости в год, а значит, успев купить сейчас, до повышения, по старым ценам, через год на вторичном рынке авто можно будет продать дороже, чем его приобрели», — считают представители автодилера.