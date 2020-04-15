Муфтий Татарстана о сериале «Зулейха открывает глаза»: «Показ откровенных сцен по ТВ и не только — это аморально и омерзительно»

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин прокомментировал постельную сцену в мечети, показанную в сериале «Зулейха открывает глаза». Он подчеркнул, что близость двух героев снималась не в храме.

Руководитель ДУМ РТ подчеркнул, что мечеть у которой шли съемки сейчас не действует. Она находится в селе Мачкара Кукморского района Татарстана.

«Тем не менее как мусульманский деятель, имам-мухтасиб района до и во время съемок держал под пристальным контролем вопрос использования здания бывшей мечети», — написал в своем телеграм-канале муфтий республики.

Камиль хазрат трактует эту постельную сцену как напоминание о «чудовищной политике воинствующего безбожия в недавней истории нашей страны». При этом глава ДУМ РТ назвал аморальным и омерзительным то, что откровенные сцены транслируются по телевидению.

Напомним, что с выходом первых серий экранизация романа Гузель Яхиной получила немало критики. «Зулейхе» предъявили претензии и исторические реконструкторы, и писатели и простые зрители.