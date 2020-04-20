Фотомарафон «100-летие ТАССР»: отдел бакалеи в магазине Альметьевского райпо

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 246-я

Основной формой советской торговли была торговля государственная. Она обслуживала в основном городское население, и через ее организации у колхозов и совхозов закупались картофель, овощи и фрукты. Но огромным отдельным сектором в СССР была и кооперативная торговля, которая обслуживала села и небольшие города через систему потребительской кооперации.

Население начинало жить все лучше, развивалась внутренняя торговля. В 1970-м покупателей интересовали уже не только мука и картошка: стремительно развивался непродовольственный сектор. Вообще, к 1975 году розничный товарооборот в СССР в 8,5 раза превышал объем товарооборота 1940-го, а в расчете на душу населения увеличился с 92 до 827 рублей. (в ценах соответствующих лет).

Районные потребительские общества (райпо) были основным звеном потребкооперации в Союзе и ТАССР. Они занимались скупкой сельхозпродуктов (яиц, шерсти, меха, овощей, фруктов, бахчевых, шкур и т. д.) у колхозов, совхозов и сельского населения. А еще райпо приезжали в города на ярмарки и торговали там сельхозпродуктами по ценам выше государственных, но ниже цен на колхозном рынке (туда приезжали колхозники в индивидуальном порядке).

В 1970 году объем торговли через потребкооперацию в СССР был 43,1 млрд рублей — вдвое меньше, чем объем торговли государственной, но все же это была огромная сумма. Через райпо осуществлялась практически вся торговля в многочисленных селах и поселках страны и республики. В 1975 году доля коопторга в фактических ценах в общем объеме розничного товарооборота составляла 28,6%



Почетная грамота продавщице Рыбно-Слободского райпо Валентине Артамоновой, 1974 год

Что касается ТАССР, то здесь потребкооперация развивалась бодро и планомерно. В 1970-е строили новые магазины и производственные объекты. Возникали торговые центры, оснащенные современным оборудованием, развивалась торговая сеть. К 1970 году сильно вырос и складской оборот — в республике он составил почти 400 млн рублей. Росла и ширилась сеть общественного питания: если столовая или кафе в 1960-х годах в сельских районах была чем-то из разряда клавесина (ненужное, недоступное и непонятное), то в 1970-х они уже входили в обычный обиход в районных центрах.

Темпы заготовок сельхозпродукции и различного сырья к 1970 году выросли до 57 млн рублей. Благодаря потребкооперации в самостоятельную отрасль промышленности наконец выделилось хлебопечение.

К концу 1970 годов сложилась уникальная история: на селе в ТАССР порой можно было купить более редкие товары, чем в городских магазинах. Поэтому поездка в райцентр из города за покупками совершенно не была нонсенсом. Это было нормально. Здесь в книжных магазинах можно было ухитриться добыть ценнейшие бриллианты мировой культуры (почти без «нагрузки» в виде обильных коммунистических фолиантов), в магазинах райцентров появлялись приличные ювелирные изделия, да и технику сюда порой завозили не хуже, чем в городе (а очередь на нее была уж точно не больше).

Валентина Васильевна Артамонова проработала в Рыбно-Слободском райпо с 1960 по 1987 годы.

Розничный товарооборот в республике составлял в 1975 году 775 млн рублей, в 1979 — 886 миллионов. Татпотребсоюз обладал основными и оборотными средствами на сумму 547 млн рублей, имел почти 5 000 розничных торговых предприятий, обслуживавших 1,4 млн человек по всей республике — больше трети ее населения.

Товарооборот в 1980 году достиг 927 млн рублей и составил 30% всего товарооборота республики. Торговый оборот общепита составил 37,7 млн рублей, работали 680 столовых, кафе и ресторанов на 32 тысячи посадочных мест. Было произведено и реализовано более 100 наименований продукции на 26,363 млн рублей, из них 80% приходилось на продтовары.

Людмила Губаева