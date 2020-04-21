Фотомарафон «100-летие ТАССР»: городской парк Чистополя, 1975 год

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Фото: Из фондов Чистопольского государственного историко-архитектурного и литературного музея-заповедника

Городскому парку Чистополя уже исполнилось 152 года: он был основан в третьей четверти XIX века и был одной из главных достопримечательностей дореволюционного города. В 1970-х он тоже был одним из любимых мест жителей города — с каруселями, мороженым, беседками, бюстом Маркса и памятником Ленину.

Вернемся к истории: в середине позапрошлого века Чистополь был самым крупным и развитым уездным городом Казанской губернии. Но денег на обустройство общественного сада в нем не было, хотя он не был бы тут роскошью. Улицы города в то время утопали в грязи, лошадином навозе, помоях, которые выливали прямо на улицу. Поэтому чистопольцам очень нужно было место, где можно было подышать по-настоящему свежим воздухом, особенно летом.

Казанский губернатор Николай Яковлевич Скарятин впервые приехал в Чистополь в 1867 году — и быстро решил проблему. Разбить общественный сад он предложил на Хлебной площади. В 1868 году работы были уже начаты. Местное купечество открыло добровольную подписку, на общественный сад собрали 3 тысячи рублей серебром. А Скарятин прислал в Чистополь архитектора Аникина и садовника Шнейдера.

Общественный сад был обустроен в традициях лучших скверов Питера, в нем были уютные скамейки, беседки, чистые дорожки и даже красивая изгородь. Немудрено, что в 1872 году сад назвали Скарятинским. В 1894-м сад содержала городская казна. Каждый год выделялись деньги на то, чтобы нанимать сторожа, рабочих для уборки, на содержание аллей и дорожек, закупку садовых инструментов — в общем, это была своеобразная госзакупка образца XIX века.

После революции сад переименовали: имя бывшего губернатора звучало теперь как страшная крамола, поэтому рабочие и крестьяне Чистополя теперь гуляли по парку культуры и отдыха имени Карла Маркса. Разумеется, в условиях Гражданской войны, потом — установления Советов, потом — образования ТАССР и разбивки по кантонам, потом — голода и эпидемии — властям было не до сада. Поэтому со временем прекрасный образец парковой культуры уездного города зарос. Деревья и кустарники погибли, а потом парк и вовсе пришлось закрыть для посетителей — это было мрачное, неуютное и опасное место.



Парк культуры и отдыха имени Карла Маркса, 1968 год

Ренессанс наступил, когда закончилась Великая Отечественная война. Республика оживала, да еще и Чистополь на время стал областным центром — парк возродили.

К 1950-му в центре парка разбили большую клумбу с немудрящими цветами (бархатцами и маргаритками), а посередине стоял памятник Карлу Марксу. В парке работала танцплощадка со сценой, играл духовой оркестр. Работали даже аттракционы с каруселями и качелями. По большим праздникам детям бесплатно раздавали мороженое. В общем, городской парк Чистополя обрел социалистическую респектабельность и стал излюбленным местом горожан. А еще в парке, конечно же, стоял добродушный памятник Ленину.

Парк культуры и отдыха имени Карла Маркса, 1975 год

В 1970-х парк снова начал ветшать. Понемногу разобрали резные беседки, сгнили скамейки, закрылись аттракционы, к концу 1980-х тут уже перестали гулять дети. Зону парка перестали охранять, поэтому вместо разноцветных веселых стаек молодежи и степенных семей с детьми завсегдатаями парка стали местные маргиналы: среди пышной зелени было удобно предаваться возлияниям.

И только в 2011 году, к 230-летию Чистополя, парк обновили и открыли снова — под историческим именем. И теперь чистопольцы снова гуляют по Скарятинскому саду.

Людмила Губаева